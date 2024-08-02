"Казацкие" маринованные огурцы на зиму — пошаговый рецепт

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Маринованные огурцы с горчицей "Казацкие" — идеальные для закуски и различных гарниров. Готовятся проще простого. Советуем делать сразу двойную порцию, и не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

петрушка — пучок (70 г);

зерна горчицы — 20 г (2 ст.л.);

соль — 2 ст.л.;

черный перец горошком — 10 г (1 ст.л.);

масло — 200 мл;

уксус — 200 мл;

сахар — 200 мл;

чеснок — 3-4 гол.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть огурцы и отрезать хвостики. Разрезать на четыре части. Нарезать петрушку и добавить в огурцы. Добавить перец горошком, семена горчицы, соль, сахар, растительное масло и уксус. Все перемешать и оставить на 4-6 часов.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки кладем по 3-4 зубчика чеснока, затем — огурцы.

Чеснок в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаем маринадом, оставшимся с огурцов.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Стерилизовать банки с момента закипания в течение 15 минут. Герметически закрываем и оставляем для полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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