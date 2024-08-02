"Казацкие" маринованные огурцы на зиму — пошаговый рецепт

"Казацкие" маринованные огурцы с горчицей на зиму — интересный рецепт
Маринованные огурцы с горчицей "Казацкие" — идеальные для закуски и различных гарниров. Готовятся проще простого. Советуем делать сразу двойную порцию, и не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- петрушка — пучок (70 г);
- зерна горчицы — 20 г (2 ст.л.);
- соль — 2 ст.л.;
- черный перец горошком — 10 г (1 ст.л.);
- масло — 200 мл;
- уксус — 200 мл;
- сахар — 200 мл;
- чеснок — 3-4 гол.
Способ приготовления
Сначала нужно вымыть огурцы и отрезать хвостики. Разрезать на четыре части. Нарезать петрушку и добавить в огурцы. Добавить перец горошком, семена горчицы, соль, сахар, растительное масло и уксус. Все перемешать и оставить на 4-6 часов.
На дно банки кладем по 3-4 зубчика чеснока, затем — огурцы.
Заливаем маринадом, оставшимся с огурцов.
Стерилизовать банки с момента закипания в течение 15 минут. Герметически закрываем и оставляем для полного охлаждения.
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