Краще за млинці та оладки — сніданок із манки на пательні

Краще за млинці та оладки — сніданок з манки на пательні
Забудьте про звичайні млинці та оладки! Цей сніданок із манної крупи готується просто, виходить ніжним і смачним, а головне — його можна доповнити улюбленою начинкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 1/3 ч. л.;
- молоко — 100 мл.
Для начинки:
- сир твердий або кисломолочний — за смаком;
- червона риба — за смаком.
Спосіб приготування
Змішати блендером яйця, манну крупу, сіль, цукор і молоко до однорідної консистенції. Залишити тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла.
Розігріти сковорідку, змастити її олією. Випікати млинці стандартним способом, обсмажуючи їх з обох боків до рум’яної скоринки.
Готові млинці змастити сиром, викласти шматочки червоної риби та закрутити в рулет. За бажанням можна зробити начинку лише з тертим твердим сиром. Подавати одразу, поки страва тепла.
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