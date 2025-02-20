Краще за млинці та оладки — сніданок із манки на пательні

Млинці з манки. Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте про звичайні млинці та оладки! Цей сніданок із манної крупи готується просто, виходить ніжним і смачним, а головне — його можна доповнити улюбленою начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 1/3 ч. л.;

молоко — 100 мл.

Для начинки:

сир твердий або кисломолочний — за смаком;

червона риба — за смаком.

Спосіб приготування

Змішати блендером яйця, манну крупу, сіль, цукор і молоко до однорідної консистенції. Залишити тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку, змастити її олією. Випікати млинці стандартним способом, обсмажуючи їх з обох боків до рум’яної скоринки.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Готові млинці змастити сиром, викласти шматочки червоної риби та закрутити в рулет. За бажанням можна зробити начинку лише з тертим твердим сиром. Подавати одразу, поки страва тепла.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

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