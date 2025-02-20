Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Краще за млинці та оладки — сніданок з манки на пательні arrow

Краще за млинці та оладки — сніданок з манки на пательні

20 лютого 2025 05:37
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Краще за млинці та оладки — сніданок із манки на пательні
Млинці з манки. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Забудьте про звичайні млинці та оладки! Цей сніданок із манної крупи готується просто, виходить ніжним і смачним, а головне — його можна доповнити улюбленою начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 1/3 ч. л.;
  • молоко — 100 мл.

Для начинки:

  • сир твердий або кисломолочний — за смаком;
  • червона риба — за смаком.

Спосіб приготування

Змішати блендером яйця, манну крупу, сіль, цукор і молоко до однорідної консистенції. Залишити тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла.

рецепт млинців на манці
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку, змастити її олією. Випікати млинці стандартним способом, обсмажуючи їх з обох боків до рум’яної скоринки.

рецепт млинців з манкою
Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Готові млинці змастити сиром, викласти шматочки червоної риби та закрутити в рулет. За бажанням можна зробити начинку лише з тертим твердим сиром. Подавати одразу, поки страва тепла.

простий рецепт млинців з манкою
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

рецепти оладки ідея для сніданку млинці манка
Реклама
Реклама
Реклама