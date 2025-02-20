Лучше блинов и оладий — завтрак из манки на сковороде

Блины из манки. Фото: gospodynka.com.ua

Забудьте об обычных блинах и оладьях! Этот завтрак из манной крупы готовится просто, получается нежным и вкусным, а главное — его можно дополнить любимой начинкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1/3 ч. л.;

молоко — 100 мл.

Для начинки:

сыр твердый или кисломолочный — по вкусу;

красная рыба — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать блендером яйца, манную крупу, соль, сахар и молоко до однородной консистенции. Оставить тесто на 10 минут, чтобы манка набухла.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку, смазать ее растительным маслом. Выпекать блины стандартным способом, обжаривая их с обеих сторон до румяной корочки.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые блины смазать сыром, выложить кусочки красной рыбы и закрутить в рулет. По желанию можно сделать начинку только с тертым твердым сыром. Подавать сразу, пока блюдо теплое.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

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