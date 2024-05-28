Як зварити прозорий бульйон – секрети приготування

Бульйон з куркою. Фото: Freepik

Приготування прозорого бульйону потребує певних навичок та знань. Щоб отримати ідеально прозорий бульйон, важливо дотримуватися кількох ключових принципів та використовувати перевірені лайфхаки.

Новини.LIVE зібрали рекомендації для приготування прозорого бульйону.

Читайте також:

Для досягнення ідеально прозорого бульйону важливо дотримуватись правил на всіх етапах приготування, починаючи від вибору та підготовки інгредієнтів до правильного процесу варіння та проціджування. Дотримуючись цих рекомендацій та лайфхаків, ви зможете приготувати смачний та прозорий бульйон, який стане основою для безлічі страв.

Вибір інгредієнтів — м'ясо та кістки

Використовуйте свіжі кістки та м'ясо. Курячі, яловичі або телячі кістки підходять найкраще.

Для прозорого бульйону краще використовувати кістки з мінімальним вмістом кісткового мозку, оскільки він може зробити бульйон каламутним.

Овочі

Цибуля надає бульйону солодкуватий смак і допомагає покращити прозорість.

Використовуйте невелику кількість моркви, щоб надати бульйону кольору та солодощі.

Селера додасть аромат і глибину смаку.

Бульйон із кістками. Фото: Freepik

Підготовка інгредієнтів

Смаження. Легке обсмажування кісток та м'яса в духовці при 180-200 °C протягом 30-40 хвилин допоможе видалити надлишки жиру та покращити колір бульйону.

Обсмажте овочі разом із кістками, щоб вони карамелізувалися і надали бульйону насичений смак та колір.

Промивання

Промийте кістки холодною водою перед варінням, щоб видалити кров та дрібні частинки.

Курячий бульйон. Фото: Freepik

Процес варіння

Помістіть кістки та м'ясо у велику каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Після закипання злийте першу воду і промийте кістки, щоб видалити піну та надлишки жиру.

Залийте кістки та м'ясо знову холодною водою та почніть варіння на слабкому вогні. Вода повинна лише трохи побулькувати, але не кипіти бурхливо.

Важливо регулярно знімати піну з бульйону протягом перших 30-60 хвилин варіння. Це допоможе уникнути каламутності бульйону.

Час варіння:

курячий бульйон варіть 2-3 години;

яловичий бульйон варіть 4-6 годин;

рибний бульйон варіть 30-45 хвилин.

Спеції та добавки

Додайте сіль у кінці варіння, щоб уникнути помутніння.

Використовуйте мінімальну кількість трав та спецій. Лавровий лист та чорний перець горошком додавайте за 30-60 хвилин до закінчення варіння.

Проціджування

Процідіть бульйон через сито, вистелене кількома шарами марлі. Це допоможе видалити дрібні частинки та зробити бульйон прозорим.

Охолодіть бульйон у холодильнику і зніміть застиглий жир із поверхні.

Зберігання бульйону

Швидко охолодіть бульйон, помістивши каструлю у крижану воду.

Заморозьте бульйон у контейнерах або формах для льоду для зручності використання у майбутньому.

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.