Как сварить прозрачный бульон — секреты приготовления

Бульон с курицей. Фото: Freepik

Приготовление прозрачного бульона требует определенных навыков и знаний. Чтобы получить идеально прозрачный бульон, важно соблюдать несколько ключевых принципов и использовать проверенные лайфхаки.

Новини.LIVE собрали рекомендации для приготовления прозрачного бульона.

Читайте также:

Для достижения идеально прозрачного бульона важно соблюдать правила на всех этапах приготовления, начиная от выбора и подготовки ингредиентов до правильного процесса варки и процеживания. Следуя этим рекомендациям и лайфхакам, вы сможете приготовить вкусный и прозрачный бульон, который станет основой для множества блюд.

Выбор ингредиентов — мясо и кости

Используйте свежие кости и мясо. Куриные, говяжьи или телячьи кости подходят лучше всего.

Для прозрачного бульона лучше использовать кости с минимальным содержанием костного мозга, так как он может сделать бульон мутным.

Овощи

Лук придает бульону сладковатый вкус и помогает улучшить прозрачность.

Используйте небольшое количество моркови, чтобы придать бульону цвет и сладость.

Сельдерей добавит аромат и глубину вкуса.

Бульон с костями. Фото: Freepik

Подготовка ингредиентов

Обжаривание. Легкое обжаривание костей и мяса в духовке при 180-200°C в течение 30-40 минут поможет удалить излишки жира и улучшить цвет бульона.

Обжарьте овощи вместе с костями, чтобы они карамелизовались и придали бульону насыщенный вкус и цвет.

Промывание

Промойте кости холодной водой перед варкой, чтобы удалить кровь и мелкие частицы.

Куриный бульон. Фото: Freepik

Процесс варки

Поместите кости и мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После закипания слейте первую воду и промойте кости, чтобы удалить пену и излишки жира.

Залейте кости и мясо снова холодной водой и начните варку на слабом огне. Вода должна только слегка побулькивать, но не кипеть бурно.

Важно регулярно снимать пену с поверхности бульона в течение первых 30-60 минут варки. Это поможет избежать мутности бульона.

Время варки:

куриный бульон варите 2-3 часа;

говяжий бульон варите 4-6 часов;

рыбный бульон варите 30-45 минут.

Специи и добавки

Добавляйте соль в самом конце варки, чтобы избежать помутнения.

Используйте минимальное количество трав и специй. Лавровый лист и черный перец горошком добавляйте за 30-60 минут до окончания варки.

Процеживание

Процедите бульон через сито, выстланное несколькими слоями марли. Это поможет удалить мелкие частицы и сделать бульон прозрачным.

Охладите бульон в холодильнике и снимите застывший жир с поверхности.

Хранение бульона

Быстро охладите бульон, поместив кастрюлю в ледяную воду.

Заморозьте бульон в контейнерах или формочках для льда для удобства использования в будущем.

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.