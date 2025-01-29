Красивий і смачний десерт до Дня Закоханих за 15 хвилин — простий і швидкий рецепт

Десерт до Дня Закоханих. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Хочете здивувати кохану людину смачним і красивим десертом? Цей ніжний і вишуканий варіант готується всього за 25 хвилин, створюючи атмосферу романтики та затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

смажене гарбузове насіння (або будь-які горіхи) — 170 г;

сушений ананас — 120 г;

курага — 80 г;

арахісова паста — 4–5 ст.л.;

сік одного маленького лимона;

щіпка солі;

повітряний рис кульками — близько 50 г;

згущене молоко — 150 г.

Спосіб приготування

Залити сухофрукти окропом на пару хвилин, потім злити воду і трохи подрібнити.

Сухофрукти та насіння. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

У чаші чопера або блендера збити сухофрукти з гарбузовим насінням до стану великої крихти. Додати арахісову пасту і збити ще раз.

Приготування цукерок. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Влити лимонний сік, за бажання додати трохи солі та перемішати. Сформувати з отриманої маси трюфелі, вмочити кожен у згущене молоко, потім обваляти в повітряному рисі.

Святковий десерт. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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