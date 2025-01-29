Красивий і смачний десерт до Дня Закоханих за 15 хвилин — простий і швидкий рецепт

Красивий і смачний десерт до Дня Закоханих за 15 хвилин
Хочете здивувати кохану людину смачним і красивим десертом? Цей ніжний і вишуканий варіант готується всього за 25 хвилин, створюючи атмосферу романтики та затишку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- смажене гарбузове насіння (або будь-які горіхи) — 170 г;
- сушений ананас — 120 г;
- курага — 80 г;
- арахісова паста — 4–5 ст.л.;
- сік одного маленького лимона;
- щіпка солі;
- повітряний рис кульками — близько 50 г;
- згущене молоко — 150 г.
Спосіб приготування
Залити сухофрукти окропом на пару хвилин, потім злити воду і трохи подрібнити.
У чаші чопера або блендера збити сухофрукти з гарбузовим насінням до стану великої крихти. Додати арахісову пасту і збити ще раз.
Влити лимонний сік, за бажання додати трохи солі та перемішати. Сформувати з отриманої маси трюфелі, вмочити кожен у згущене молоко, потім обваляти в повітряному рисі.
Зберігати в холодильнику. Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів
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