Красивый и вкусный десерт ко Дню Влюбленных за 15 минут — простой и быстрый рецепт

Десерт ко Дню Влюбленных. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Хотите удивить любимого человека вкусным и красивым десертом? Этот нежный и изысканный вариант готовится всего за 25 минут, создавая атмосферу романтики и уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

жареные тыквенные семечки (или любые орехи) — 170 г;

сушеный ананас — 120 г;

курага — 80 г;

арахисовая паста — 4–5 ст.л.;

сок одного маленького лимона;

щепотка соли;

воздушный рис шариками — около 50 г;

сгущённое молоко — 150 г.

Способ приготовления

Залить сухофрукты кипятком на пару минут, затем слить воду и немного измельчить.

Сухофрукты и семечки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

В чаше чоппера или блендера взбить сухофрукты с тыквенными семечками до состояния крупной крошки. Добавить арахисовую пасту и взбить еще раз.

Приготовление конфет. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Влить лимонный сок, при желании добавить немного соли и перемешать. Сформировать из полученной массы трюфели, обмакнуть каждый в сгущенное молоко, затем обвалять в воздушном рисе.

Праздничный десерт. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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