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Красивый и вкусный десерт ко Дню Влюбленных за 15 минут

29 января 2025 20:32
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Красивый и вкусный десерт ко Дню Влюбленных за 15 минут — простой и быстрый рецепт
Десерт ко Дню Влюбленных. Фото: Скриншот YouTube @evadaren
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить любимого человека вкусным и красивым десертом? Этот нежный и изысканный вариант готовится всего за 25 минут, создавая атмосферу романтики и уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • жареные тыквенные семечки (или любые орехи) — 170 г;
  • сушеный ананас — 120 г;
  • курага — 80 г;
  • арахисовая паста — 4–5 ст.л.;
  • сок одного маленького лимона;
  • щепотка соли;
  • воздушный рис шариками — около 50 г;
  • сгущённое молоко — 150 г.

Способ приготовления

Залить сухофрукты кипятком на пару минут, затем слить воду и немного измельчить.

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Сухофрукты и семечки. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

В чаше чоппера или блендера взбить сухофрукты с тыквенными семечками до состояния крупной крошки. Добавить арахисовую пасту и взбить еще раз.

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Приготовление конфет. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Влить лимонный сок, при желании добавить немного соли и перемешать. Сформировать из полученной массы трюфели, обмакнуть каждый в сгущенное молоко, затем обвалять в воздушном рисе.

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Праздничный десерт. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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