Красивый и вкусный десерт ко Дню Влюбленных за 15 минут — простой и быстрый рецепт

Красивый и вкусный десерт ко Дню Влюбленных за 15 минут
Хотите удивить любимого человека вкусным и красивым десертом? Этот нежный и изысканный вариант готовится всего за 25 минут, создавая атмосферу романтики и уюта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- жареные тыквенные семечки (или любые орехи) — 170 г;
- сушеный ананас — 120 г;
- курага — 80 г;
- арахисовая паста — 4–5 ст.л.;
- сок одного маленького лимона;
- щепотка соли;
- воздушный рис шариками — около 50 г;
- сгущённое молоко — 150 г.
Способ приготовления
Залить сухофрукты кипятком на пару минут, затем слить воду и немного измельчить.
В чаше чоппера или блендера взбить сухофрукты с тыквенными семечками до состояния крупной крошки. Добавить арахисовую пасту и взбить еще раз.
Влить лимонный сок, при желании добавить немного соли и перемешать. Сформировать из полученной массы трюфели, обмакнуть каждый в сгущенное молоко, затем обвалять в воздушном рисе.
Хранить в холодильнике. Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов
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