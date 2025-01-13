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Крем-суп із сочевиці позбавляє поганого холестерину

13 січня 2025 20:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Крем-суп з сочевиці — смачний рецепт, який підвищує гемоглобін та знижує холестерин
Крем-суп із сочевиці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете підтримати здоров’я, підвищити гемоглобін та знизити рівень холестерину? Крем-суп із сочевиці — корисна страва, яка подарує відмінний смак і користь для організму. Спробуйте приготувати його вже сьогодні. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 200 г сочевиці;
  • 1 морква середнього розміру;
  • 1 цибулина середнього розміру;
  • сіль; 
  • паприка на смак;
  • 130 г томатного пюре;
  • 3 картоплини середнього розміру. 

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю, моркву та картоплю зручним способом. Взяти каструлю (об’ємом 2,5 літра), додати 1-1,5 ст. л. оливкової або соняшникової олії. Викласти нарізані овочі, посолити, додати паприку на смак. Обсмажити овочі на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 2-3 хвилин.

як приготувати суп з сочевиці
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити овочі окропом так, щоб вода повністю покрила їх. Додати 130 г томатного пюре. Перемішати всі інгредієнти та варити на середньому вогні до напівготовності, приблизно 7 хвилин.

рецепт смачного супу з сочевиці
Червона сочевиця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Промити 200 г сочевиці кілька разів до прозорої води. Через 7 хвилин додати сочевицю до каструлі, залити окропом так, щоб вода повністю покрила всі інгредієнти. Варити суп на середньому вогні ще 13-15 хвилин.

рецепт корисного супу з сочевиці
Крем-суп із сочевиці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Зняти суп з вогню, перебити блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо крем-суп вийде занадто густим, додати трохи окропу.

Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування. 

Також радимо ознайомитися з рецептом хумусу із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін. 

Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.

Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.

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