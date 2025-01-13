Крем-суп з сочевиці — смачний рецепт, який підвищує гемоглобін та знижує холестерин

Крем-суп із сочевиці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Хочете підтримати здоров’я, підвищити гемоглобін та знизити рівень холестерину? Крем-суп із сочевиці — корисна страва, яка подарує відмінний смак і користь для організму. Спробуйте приготувати його вже сьогодні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

200 г сочевиці;

1 морква середнього розміру;

1 цибулина середнього розміру;

сіль;

паприка на смак;

130 г томатного пюре;

3 картоплини середнього розміру.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю, моркву та картоплю зручним способом. Взяти каструлю (об’ємом 2,5 літра), додати 1-1,5 ст. л. оливкової або соняшникової олії. Викласти нарізані овочі, посолити, додати паприку на смак. Обсмажити овочі на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 2-3 хвилин.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити овочі окропом так, щоб вода повністю покрила їх. Додати 130 г томатного пюре. Перемішати всі інгредієнти та варити на середньому вогні до напівготовності, приблизно 7 хвилин.

Червона сочевиця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Промити 200 г сочевиці кілька разів до прозорої води. Через 7 хвилин додати сочевицю до каструлі, залити окропом так, щоб вода повністю покрила всі інгредієнти. Варити суп на середньому вогні ще 13-15 хвилин.

Крем-суп із сочевиці. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Зняти суп з вогню, перебити блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо крем-суп вийде занадто густим, додати трохи окропу.

Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування.

Також радимо ознайомитися з рецептом хумусу із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін.

Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.

Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.