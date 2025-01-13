Крем-суп з сочевиці — смачний рецепт, який підвищує гемоглобін та знижує холестерин

Крем-суп із сочевиці позбавляє поганого холестерину
Хочете підтримати здоров’я, підвищити гемоглобін та знизити рівень холестерину? Крем-суп із сочевиці — корисна страва, яка подарує відмінний смак і користь для організму. Спробуйте приготувати його вже сьогодні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 200 г сочевиці;
- 1 морква середнього розміру;
- 1 цибулина середнього розміру;
- сіль;
- паприка на смак;
- 130 г томатного пюре;
- 3 картоплини середнього розміру.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю, моркву та картоплю зручним способом. Взяти каструлю (об’ємом 2,5 літра), додати 1-1,5 ст. л. оливкової або соняшникової олії. Викласти нарізані овочі, посолити, додати паприку на смак. Обсмажити овочі на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 2-3 хвилин.
Залити овочі окропом так, щоб вода повністю покрила їх. Додати 130 г томатного пюре. Перемішати всі інгредієнти та варити на середньому вогні до напівготовності, приблизно 7 хвилин.
Промити 200 г сочевиці кілька разів до прозорої води. Через 7 хвилин додати сочевицю до каструлі, залити окропом так, щоб вода повністю покрила всі інгредієнти. Варити суп на середньому вогні ще 13-15 хвилин.
Зняти суп з вогню, перебити блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо крем-суп вийде занадто густим, додати трохи окропу.
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