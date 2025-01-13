Крем-суп из чечевицы — вкусный рецепт, который повышает гемоглобин и снижает холестерин

Крем-суп из чечевицы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Хотите поддержать здоровье, повысить гемоглобин и снизить уровень холестерина? Крем-суп из чечевицы — полезное блюдо, которое подарит отличный вкус и пользу для организма. Попробуйте приготовить его уже сегодня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

200 г чечевицы;

1 морковь среднего размера;

1 луковица среднего размера;

соль;

паприка по вкусу;

130 г томатного пюре;

3 картофелины среднего размера;

Способ приготовления

Нарезать лук, морковь и картофель удобным способом. Взять кастрюлю (объемом 2,5 литра), добавить 1-1,5 ст. л. оливкового или подсолнечного масла. Выложить нарезанные овощи, посолить, добавить паприку по вкусу. Обжарить овощи на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить овощи кипятком так, чтобы вода полностью покрыла их. Добавить 130 г томатного пюре. Перемешать все ингредиенты и варить на среднем огне до полуготовности, примерно 7 минут.

Красная чечевица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Промыть 200 г чечевицы несколько раз до прозрачной воды. Через 7 минут добавить чечевицу в кастрюлю, залить кипятком так, чтобы вода полностью покрыла все ингредиенты. Варить суп на среднем огне еще 13-15 минут.

Крем суп из чечевицы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Снять суп с огня, перебить блендером до однородной кремовой консистенции. Если крем-суп получится слишком густым, добавить немного кипятка.

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