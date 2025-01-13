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Крем-суп из чечевицы избавляет от плохого холестерина

13 января 2025 20:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Крем-суп из чечевицы — вкусный рецепт, который повышает гемоглобин и снижает холестерин
Крем-суп из чечевицы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите поддержать здоровье, повысить гемоглобин и снизить уровень холестерина? Крем-суп из чечевицы — полезное блюдо, которое подарит отличный вкус и пользу для организма. Попробуйте приготовить его уже сегодня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 200 г чечевицы;
  • 1 морковь среднего размера;
  • 1 луковица среднего размера;
  • соль;
  • паприка по вкусу;
  • 130 г томатного пюре;
  • 3 картофелины среднего размера;

Способ приготовления 

Нарезать лук, морковь и картофель удобным способом. Взять кастрюлю (объемом 2,5 литра), добавить 1-1,5 ст. л. оливкового или подсолнечного масла. Выложить нарезанные овощи, посолить, добавить паприку по вкусу. Обжарить овощи на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.

как приготовить суп из чечевицы
Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить овощи кипятком так, чтобы вода полностью покрыла их. Добавить 130 г томатного пюре. Перемешать все ингредиенты и варить на среднем огне до полуготовности, примерно 7 минут.

рецепт вкусного супа из чечевицы
Красная чечевица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Промыть 200 г чечевицы несколько раз до прозрачной воды. Через 7 минут добавить чечевицу в кастрюлю, залить кипятком так, чтобы вода полностью покрыла все ингредиенты. Варить суп на среднем огне еще 13-15 минут.

рецепт полезного супа из чечевицы
Крем суп из чечевицы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Снять суп с огня, перебить блендером до однородной кремовой консистенции. Если крем-суп получится слишком густым, добавить немного кипятка.

Ранее мы писали, сколько нужно варить чечевицу — простой рецепт приготовления.

Также советуем ознакомиться с рецептом хумуса из чечевицы — вкусное и полезное блюдо, которое повышает гемоглобин.

Еще мы писали о крем-супе из чечевицы, который захочется приготовить еще раз — удивит даже гурманов.

Обратите внимание на постный рецепт очень вкусного блюда — котлеты из чечевицы.

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