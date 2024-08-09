Крем-суп з сочевиці — рецепт, який захочеться приготувати ще раз, здивує навіть гурманів

Крем суп з сочевиці. Фото: YouTube @panfartuh

Крем-суп з сочевиці — це неймовірно смачна та ситна страва, яка вразить навіть найвибагливіших гурманів. Завдяки своїй ніжній текстурі та багатому смаку, цей суп стане вашим улюбленим вибором для обіду чи вечері. Приготуйте його один раз, і ви неодмінно захочете повернутися до цього рецепту знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

помідор 150-200 г;

томатна паста 1 ст.л;

сочевиця 250 г;

вершкове масло 50-70 г;

вода 400 мл;

сіль, паприка, італійські трави.

Для сухарів:

50 мл олії;

провансальські трави;

суміш перців.

Спосіб приготування

Спершу кладемо смажити цибулю. Моркву нарізаємо як зручно, головне не дуже дрібно. Коли цибуля розм’якне додати моркву. На помідорі коло плодоніжки зробити легкі надрізи навхрест і залити на 2 хвилини кип’ятком.

Морква та помідори. Фото: YouTube @panfartuh

Зняти з помідора шкурку і нарізати на кубики. Додаємо помідор і так готуємо 5 хвилин. Додаємо томатну пасту, перемішуємо і додаємо спеції. Готуємо ще 5 хвилин на середньому вогні.

Сочевиця й вершкове масло. Фото: YouTube @panfartuh

Промиваємо сочевицю і додаємо до овочів. Додаємо масло. Коли воно розтане вливаємо воду. Залишаємо варитися на малому вогні близько 20 хвилин до приготування сочевиці.

Хлібні сухарі. Фото: YouTube @panfartuh

Коли буде готовий, хай 5 хвилин по стоїть і збиваємо блендером. Для кращого смаку додаємо трохи соку лимона.

Приготування супу. Фото: YouTube @panfartuh

Для сухарів змішати олію, провансальські трави і суміш перців. Свіжий хліб нарізати на квадрат і все разом змішати. Сухарі можна підсмажити або запекти у духовці.

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