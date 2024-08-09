Крем-суп из чечевицы – рецепт, который захочется приготовить еще раз, удивит даже гурманов

Крем суп с чечевицей. Фото: YouTube @panfartuh

Крем-суп из чечевицы – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое поразит даже самых требовательных гурманов. Благодаря своей нежной текстуре и богатому вкусу этот суп станет вашим любимым выбором для обеда или ужина. Приготовьте его один раз, и вы обязательно захотите вернуться к этому рецепту снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

помидор 150-200 г;

томатная паста 1 ст.л;

чечевица 250 г;

сливочное масло 50-70 г;

вода 400 мл;

соль, паприка, итальянская трава.

Для сухарей:

50 мл масла;

провансальские травы;

смесь перцев.

Способ приготовления

Сначала кладем жарить лук. Морковь нарезаем как комфортно, главное не очень мелко. Когда лук размякнет добавить морковь. На помидоре у плодоножки сделать легкие надрезы крест-накрест и залить на 2 минуты кипятком.

Морковь и помидоры. Фото: YouTube @panfartuh

Снять с помидора шкурку и порезать кубиком. Добавляем помидор и готовим 5 минут. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и добавляем специи. Готовим еще 5 минут на среднем огне.

Чечевица и сливочное масло. Фото: YouTube @panfartuh

Промываем чечевицу и добавляем к овощам. Добавляем масло. Когда оно растает вливаем воду. Оставляем вариться на малом огне около 20 минут до приготовления чечевицы.

Хлебные сухари. Фото: YouTube @panfartuh

Когда будет готов, пусть 5 минут по стоящему и сбиваемому блендеру. Для лучшего вкуса добавляем немного сока лимона.

Приготовление супа. Фото: YouTube @panfartuh

Для сухарей смешать растительное масло, провансальские травы и смесь перцев. Свежий хлеб порезать на квадрат и все вместе смешать. Сухари можно поджарить или запечь в духовке.

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