Чим славиться кухня Мілана та Кортіни-д’Ампеццо — гастрономічні символи регіонів Олімпіади 2026

Олімпіада 2026 року. Фото: olympic_team_ukraine/Instagram

Олімпіада 2026 року знову привертає увагу до Італії, але не лише як спортивної арени. Мілан і Кортіна-д'Ампеццо — це два абсолютно різні гастрономічні світи, де традиції формувалися під впливом клімату, історії та способу життя. Від розкішної північної кухні з шафрановим різотто та телятиною до ситних альпійських страв для холоду та висоти — ці регіони розповідають про країну не гірше за будь-якого путівника.

Чим славиться кухня Мілана та Кортіни-д’Ампеццо — гастрономія регіонів, де стартує Олімпіада 2026

З початком Олімпійських ігор увага неминуче прикута не лише до спортивних арен та боротьби за медалі, а й до міст, які приймають спортсменів та гостей з усього світу.

Олімпіада 2026. Фото: mandry.media

В Італії будь-яка розмова про культуру майже завжди призводить до розмови про їжу — і це не дивно. Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, розташовані на півночі країни, демонструють два абсолютно різні гастрономічні підходи, сформовані історією, кліматом та способом життя.

Мілан — північна Італія без пасти

Міланська кухня, відома як cucina milanese, помітно відрізняється від звичного образу італійської гастрономії. Тут рідко роблять ставку на пасту та оливкову олію.

В основі — вершкове масло, м'ясо, наваристі бульйони та тривала томля. Це кухня багатого торгового міста, де історично цінували ситність, якість та статус інгредієнтів.

Головний символ гастронома регіону — risotto alla Milanese. Його готують із сортів рису карнаролі або арборіо, додаючи кістковий мозок та шафран. Саме шафран надає страві характерного золотистого відтінку, завдяки якому різотто часто називають їстівним символом достатку Мілана.

Різотто з кістковим мозком. Фото: nv.ua

Не менш знакова страва — cotoletta alla Milanese. Це теляча відбивна на кістки, обсмажена у вершковому маслі до хрусткої скоринки. Класичний варіант не передбачає соусів та складних гарнірів: смак м'яса має бути чистим та виразним.

Відбивна на кістці. Фото: sanpellegrino.com

Ще одна візитна картка міста — ossobuco, теляча голяшка, стомлена з овочами та вином. Її традиційно подають з гремолатою – сумішшю лимонної цедри, часнику та петрушки, яка додає свіжий акцент насиченому м'ясному смаку.

А легендарний panettone, що сьогодні асоціюється з усією Італією, спочатку був виключно міланським десертом. У місті досі уважно стежать за дотриманням класичної технології та вважають панеттоне частиною своєї культурної ідентичності.

Кортина-д’Ампеццо — альпійська кухня для холоду та висоти

Кортіна-д'Ампеццо — один із найвідоміших гірськолижних курортів Італії та історична частина регіону Доломітових Альп. Місцева кухня сформувалася під сильним впливом Тіроль та Австро-Угорщини, тому тут набагато більше спільного з альпійською гастрономією, ніж з південною Італією.

Одна з найвідоміших місцевих спеціалістів — casunziei all'Ampezzana. Це равіолі у формі півмісяця з начинкою з червоного буряка. Їх подають із розтопленим вершковим маслом, маком та тертим сиром. Незвичайне поєднання смаків давно стало візитівкою Кортіни.

Ньоккі з соусом. Фото: nv.ua

Важливе місце d альпійській кухні займають ньоккі. Їх готують із черствого хліба з додаванням шпику, сиру чи шпинату. Такі ньоккі подають у гарячому бульйоні або з олією — ідеальна ситна їжа після довгого дня на морозі.

На окрему увагу заслуговує speck — місцева сиров'ялена шинка, злегка підкопчена на ялівцевих гілках. Це один із ключових продуктів регіону, який подають як самостійну закуску або використовують у гарячих стравах.

Завершує альпійське меню strudel di mele — яблучний штрудель. У Доломітах його готують із місцевих сортів яблук з корицею та горіхами, зберігаючи традиції австро-угорської кухні, що ідеально підходить для холодного гірського клімату.

