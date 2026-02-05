Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Кухня Милана и Кортины-д'Ампеццо — где стартует Олимпиада 2026

Кухня Милана и Кортины-д'Ампеццо — где стартует Олимпиада 2026

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 00:34
Чем славится кухня Милана и Кортины-д'Ампеццо — гастрономические символы регионов Олимпиады 2026
Олимпиада 2026 года. Фото: olympic_team_ukraine/Instagram

Олимпиада 2026 года снова привлекает внимание к Италии, но не только как спортивной арене. Милан и Кортина-д'Ампеццо — это два совершенно разных гастрономических мира, где традиции формировались под влиянием климата, истории и образа жизни. От роскошной северной кухни с шафрановым ризотто и телятиной до сытных альпийских блюд для холода и высоты — эти регионы рассказывают о стране не хуже любого путеводителя.

Информацию опубликовали Nv.ua.

Реклама
Читайте также:

Чем славится кухня Милана и Кортины-д'Ампеццо — гастрономия регионов, где стартует Олимпиада 2026

С началом Олимпийских игр внимание неизбежно приковано не только к спортивным аренам и борьбе за медали, но и к городам, которые принимают спортсменов и гостей со всего мира.

де проходить Олімпіада 2026
Олимпиада 2026 года. Фото: mandry.media

В Италии любой разговор о культуре почти всегда приводит к разговору о еде — и это неудивительно. Милан и Кортина-д'Ампеццо, расположенные на севере страны, демонстрируют два совершенно разных гастрономических подхода, сформированные историей, климатом и образом жизни.

Милан — северная Италия без пасты

Миланская кухня, известная как cucina milanese, заметно отличается от привычного образа итальянской гастрономии. Здесь редко делают ставку на пасту и оливковое масло.

В основе — сливочное масло, мясо, наваристые бульоны и длительное томление. Это кухня богатого торгового города, где исторически ценили сытность, качество и статус ингредиентов.

Главный символ гастронома региона — risotto alla Milanese. Его готовят из сортов риса карнароли или арборио, добавляя костный мозг и шафран. Именно шафран придает блюду характерный золотистый оттенок, благодаря которому ризотто часто называют съедобным символом достатка Милана.

італійське різотто
Ризотто с костным мозгом. Фото: nv.ua

Не менее знаковое блюдо — cotoletta alla Milanese. Это телячья отбивная на кости, обжаренная в сливочном масле до хрустящей корочки. Классический вариант не предусматривает соусов и сложных гарниров: вкус мяса должен быть чистым и выразительным.

теляча відбивна
Отбивная на кости. Фото: sanpellegrino.com

Еще одна визитная карточка города — ossobuco, телячья голяшка, томленная с овощами и вином. Ее традиционно подают с гремолатой — смесью лимонной цедры, чеснока и петрушки, которая добавляет свежий акцент насыщенному мясному вкусу.

А легендарный panettone, который сегодня ассоциируется со всей Италией, изначально был исключительно миланским десертом. В городе до сих пор внимательно следят за соблюдением классической технологии и считают панеттоне частью своей культурной идентичности.

Кортина-д'Ампеццо — альпийская кухня для холода и высоты

Кортина-д'Ампеццо — один из самых известных горнолыжных курортов Италии и историческая часть региона Доломитовых Альп. Местная кухня сформировалась под сильным влиянием Тироль и Австро-Венгрии, поэтому здесь гораздо больше общего с альпийской гастрономией, чем с южной Италией.

Одна из самых известных местных специалитетов — casunziei all'Ampezzana. Это равиоли в форме полумесяца с начинкой из красной свеклы. Их подают с растопленным сливочным маслом, маком и тертым сыром. Необычное сочетание вкусов давно стало визитной карточкой Кортины.

смажені ньоккі
Ньокки с соусом. Фото: nv.ua

Важное место в альпийской кухне занимают ньокки. Их готовят из черствого хлеба с добавлением шпика, сыра или шпината. Такие ньокки подают в горячем бульоне или с маслом — идеальная сытная еда после долгого дня на морозе.

Отдельного внимания заслуживает speck — местная сыровяленая ветчина, слегка подкопченная на можжевеловых ветвях. Это один из ключевых продуктов региона, который подают как самостоятельную закуску или используют в горячих блюдах.

Завершает альпийское меню strudel di mele — яблочный штрудель. В Доломитах его готовят из местных сортов яблок с корицей и орехами, сохраняя традиции австро-венгерской кухни, идеально подходящей для холодного горного климата.

Ранее мы рассказывали, сколько олимпийских лицензий получила Украина.

Также узнавайте, как министр спорта Матвей Бедный оценивает потенциал украинской сборной на Олимпиаде-2026.

Италия еда туризм кухня Олимпийские игры-2026
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации