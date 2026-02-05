Чем славится кухня Милана и Кортины-д'Ампеццо — гастрономические символы регионов Олимпиады 2026

Олимпиада 2026 года. Фото: olympic_team_ukraine/Instagram

Олимпиада 2026 года снова привлекает внимание к Италии, но не только как спортивной арене. Милан и Кортина-д'Ампеццо — это два совершенно разных гастрономических мира, где традиции формировались под влиянием климата, истории и образа жизни. От роскошной северной кухни с шафрановым ризотто и телятиной до сытных альпийских блюд для холода и высоты — эти регионы рассказывают о стране не хуже любого путеводителя.

С началом Олимпийских игр внимание неизбежно приковано не только к спортивным аренам и борьбе за медали, но и к городам, которые принимают спортсменов и гостей со всего мира.

Олимпиада 2026 года. Фото: mandry.media

В Италии любой разговор о культуре почти всегда приводит к разговору о еде — и это неудивительно. Милан и Кортина-д'Ампеццо, расположенные на севере страны, демонстрируют два совершенно разных гастрономических подхода, сформированные историей, климатом и образом жизни.

Милан — северная Италия без пасты

Миланская кухня, известная как cucina milanese, заметно отличается от привычного образа итальянской гастрономии. Здесь редко делают ставку на пасту и оливковое масло.

В основе — сливочное масло, мясо, наваристые бульоны и длительное томление. Это кухня богатого торгового города, где исторически ценили сытность, качество и статус ингредиентов.

Главный символ гастронома региона — risotto alla Milanese. Его готовят из сортов риса карнароли или арборио, добавляя костный мозг и шафран. Именно шафран придает блюду характерный золотистый оттенок, благодаря которому ризотто часто называют съедобным символом достатка Милана.

Ризотто с костным мозгом. Фото: nv.ua

Не менее знаковое блюдо — cotoletta alla Milanese. Это телячья отбивная на кости, обжаренная в сливочном масле до хрустящей корочки. Классический вариант не предусматривает соусов и сложных гарниров: вкус мяса должен быть чистым и выразительным.

Отбивная на кости. Фото: sanpellegrino.com

Еще одна визитная карточка города — ossobuco, телячья голяшка, томленная с овощами и вином. Ее традиционно подают с гремолатой — смесью лимонной цедры, чеснока и петрушки, которая добавляет свежий акцент насыщенному мясному вкусу.

А легендарный panettone, который сегодня ассоциируется со всей Италией, изначально был исключительно миланским десертом. В городе до сих пор внимательно следят за соблюдением классической технологии и считают панеттоне частью своей культурной идентичности.

Кортина-д'Ампеццо — альпийская кухня для холода и высоты

Кортина-д'Ампеццо — один из самых известных горнолыжных курортов Италии и историческая часть региона Доломитовых Альп. Местная кухня сформировалась под сильным влиянием Тироль и Австро-Венгрии, поэтому здесь гораздо больше общего с альпийской гастрономией, чем с южной Италией.

Одна из самых известных местных специалитетов — casunziei all'Ampezzana. Это равиоли в форме полумесяца с начинкой из красной свеклы. Их подают с растопленным сливочным маслом, маком и тертым сыром. Необычное сочетание вкусов давно стало визитной карточкой Кортины.

Ньокки с соусом. Фото: nv.ua

Важное место в альпийской кухне занимают ньокки. Их готовят из черствого хлеба с добавлением шпика, сыра или шпината. Такие ньокки подают в горячем бульоне или с маслом — идеальная сытная еда после долгого дня на морозе.

Отдельного внимания заслуживает speck — местная сыровяленая ветчина, слегка подкопченная на можжевеловых ветвях. Это один из ключевых продуктов региона, который подают как самостоятельную закуску или используют в горячих блюдах.

Завершает альпийское меню strudel di mele — яблочный штрудель. В Доломитах его готовят из местных сортов яблок с корицей и орехами, сохраняя традиции австро-венгерской кухни, идеально подходящей для холодного горного климата.

