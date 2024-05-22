Як приготувати кукурудзяний хліб за 7 хвилин — покроковий рецепт

Кукурудзяний хліб за сім хвилин — все змішав і випікай у духовці
Кукурудзяний хліб дуже ніжний, ароматний та корисний. Він готується з кукурудзяного борошна без додавання борошна пшеничного. Тісто для хліба складається з доступних і простих продуктів — молока та яєць, а також без додавання дріжджів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Каскад рецептів від Іринки.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 1 ст. молока;
- 1 ст. кукурудзяного борошна;
- 1 ст. кунжуту;
- 0,5 ч.л. солі;
- 0,5 ч.л. цукру;
- 2 щіпки соди;
- 2 ч. л. рослинного масла.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль, цукор та перемішати.
Додати молоко, ще раз перемішати. Потім додати кукурудзяне борошно, перемішати.
До борошна додати соду, знову перемішати.
Випікати хліб у духовці 40 хвилин при 180 ºС у кокотницях діаметром 10 см і висотою 5 см, виходить дві невеликі кукурудзяні буханки.
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