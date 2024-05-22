Як приготувати кукурудзяний хліб за 7 хвилин — покроковий рецепт

Кукурудзяний хліб. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Кукурудзяний хліб дуже ніжний, ароматний та корисний. Він готується з кукурудзяного борошна без додавання борошна пшеничного. Тісто для хліба складається з доступних і простих продуктів — молока та яєць, а також без додавання дріжджів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Каскад рецептів від Іринки.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

1 ст. молока;

1 ст. кукурудзяного борошна;

1 ст. кунжуту;

0,5 ч.л. солі;

0,5 ч.л. цукру;

2 щіпки соди;

2 ч. л. рослинного масла.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор та перемішати.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Додати молоко, ще раз перемішати. Потім додати кукурудзяне борошно, перемішати.

Кукурудзяна мука. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

До борошна додати соду, знову перемішати.

Приготування хліба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Випікати хліб у духовці 40 хвилин при 180 ºС у кокотницях діаметром 10 см і висотою 5 см, виходить дві невеликі кукурудзяні буханки.

Приготування хліба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

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