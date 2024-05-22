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Кукурудзяний хліб за сім хвилин — все змішав і випікай у духовці

22 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати кукурудзяний хліб за 7 хвилин — покроковий рецепт
Кукурудзяний хліб. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Кукурудзяний хліб дуже ніжний, ароматний та корисний. Він готується з кукурудзяного борошна без додавання борошна пшеничного. Тісто для хліба складається з доступних і простих продуктів — молока та яєць, а також без додавання дріжджів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Каскад рецептів від Іринки.

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Вам знадобиться:

  • 2 яйця;
  • 1 ст. молока;
  • 1 ст. кукурудзяного борошна;
  • 1 ст. кунжуту;
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 0,5 ч.л. цукру;
  • 2 щіпки соди;
  • 2 ч. л. рослинного масла.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор та перемішати.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Додати молоко, ще раз перемішати. Потім додати кукурудзяне борошно, перемішати.

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Кукурудзяна мука. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

До борошна додати соду, знову перемішати.

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Приготування хліба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Випікати хліб у духовці 40 хвилин при 180 ºС у кокотницях діаметром 10 см і висотою 5 см, виходить дві невеликі кукурудзяні буханки.

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Приготування хліба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

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кукурудза

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