Как приготовить кукурузный хлеб за 7 минут — пошаговый рецепт

Кукурузный хлеб. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Кукурузный хлеб очень нежный, ароматный и полезный. Он готовится из кукурузной муки без добавления пшеничной муки. Тесто для хлеба состоит из доступных и простых продуктов — молока и яиц, а также без добавления дрожжей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Каскад рецептов от Иринки.

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Вам понадобится:

2 яйца;

1 ст. молока;

1 ст. кукурузной муки;

1 ст.л. кунжута;

0,5 ч.л. соли;

0,5 ч.л. сахара;

2 щепотки соды;

2 ч.л. растительного масла.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль, сахар и перемешать.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Добавить молоко, еще раз перемешать. Затем добавить кукурузную муку, перемешать.

Кукурузная мука. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

К муке добавить соду, еще раз все перемешать.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Выпекать хлеб в духовке 40 минут при 180 ºС в кокотницах диаметром 10 см и высотой 5 см, получается два небольших кукурузных хлеба.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

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