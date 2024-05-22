Как приготовить кукурузный хлеб за 7 минут — пошаговый рецепт

Кукурузный хлеб за семь минут — всё смешал и выпекай в духовке
Кукурузный хлеб очень нежный, ароматный и полезный. Он готовится из кукурузной муки без добавления пшеничной муки. Тесто для хлеба состоит из доступных и простых продуктов — молока и яиц, а также без добавления дрожжей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Каскад рецептов от Иринки.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1 ст. молока;
- 1 ст. кукурузной муки;
- 1 ст.л. кунжута;
- 0,5 ч.л. соли;
- 0,5 ч.л. сахара;
- 2 щепотки соды;
- 2 ч.л. растительного масла.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль, сахар и перемешать.
Добавить молоко, еще раз перемешать. Затем добавить кукурузную муку, перемешать.
К муке добавить соду, еще раз все перемешать.
Выпекать хлеб в духовке 40 минут при 180 ºС в кокотницах диаметром 10 см и высотой 5 см, получается два небольших кукурузных хлеба.
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