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Кукурузный хлеб за семь минут — всё смешал и выпекай в духовке

22 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кукурузный хлеб за 7 минут — пошаговый рецепт
Кукурузный хлеб. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кукурузный хлеб очень нежный, ароматный и полезный. Он готовится из кукурузной муки без добавления пшеничной муки. Тесто для хлеба состоит из доступных и простых продуктов — молока и яиц, а также без добавления дрожжей. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Каскад рецептов от Иринки.

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Вам понадобится: 

  • 2 яйца;
  • 1 ст. молока;
  • 1 ст. кукурузной муки;
  • 1 ст.л. кунжута;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 0,5 ч.л. сахара;
  • 2 щепотки соды;
  • 2 ч.л. растительного масла. 

Способ приготовления 

К яйцам добавить соль, сахар и перемешать. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Добавить молоко, еще раз перемешать. Затем добавить кукурузную муку, перемешать. 

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Кукурузная мука. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

К муке добавить соду, еще раз все перемешать. 

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Выпекать хлеб в духовке 40 минут при 180 ºС в кокотницах диаметром 10 см и высотой 5 см, получается два небольших кукурузных хлеба.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @kaskadreceptovotIrinki

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.

лайфхаки
рецепт
хлеб
мука
кукуруза

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