Як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі — покроковий рецепт

Качани кукурудзи. Фото: Freepik

Приготування кукурудзи в мікрохвильовій печі — це простий і швидкий спосіб насолодитися цим смачним і корисним овочем. Такий метод не вимагає багато часу та зусиль, а результат завжди тішить своїм смаком та ароматом.

Новини.LIVE розкажуть, як швидко приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі, а також ви дізнаєтеся корисні поради та хитрощі.

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Підготовка кукурудзи

Вибирайте свіжі качани кукурудзи з яскраво-зеленим, щільно прилеглим листям і шовковистими нитками. Свіжі качани забезпечать найкращий смак та текстуру. Зніміть зовнішнє листя з качанів, залишивши кілька внутрішніх шарів для збереження соковитості. Залишіть шовковисті нитки — їх можна видалити після приготування.

Качани кукурудзи. Фото: Freepik

Приготування кукурудзи в мікрохвильовій печі

Помістіть очищені качани кукурудзи на тарілку, що підходить для мікрохвильової печі. Накрийте качани вологою паперовою серветкою або рушником. Це допоможе зберегти вологу та запобігти пересиханню.

Готуйте кукурудзу на максимальній потужності протягом 3-5 хвилин на кожен качан, залежно від розміру та потужності вашої мікрохвильової печі. Наприклад, якщо у вас два середні качани, встановіть таймер на 6-10 хвилин.

Перевірте готовність, кукурудза має бути м'якою та гарячою. За необхідності готуйте додатково по 1 хвилині, доки не досягнете бажаної текстури. Якщо у вас великі качани, можна розрізати їх на половинки або шматочки, щоб вони швидше приготувалися.

Помістіть шматочки кукурудзи в мікрохвильовий посуд, додайте трохи води (близько 2-3 ст. ложок) і накрийте кришкою або плівкою, залишивши невеликий вентиляційний отвір. Готуйте на максимальній потужності протягом 4-6 хвилин, перевіряючи готовність кожні 2 хвилини.

Після приготування акуратно зніміть листя і шовковисті нитки. Вони легко видаляються, коли гаряча кукурудза.

Кукурудза та перуки. Фото: Freepik

Подання

Змастіть гарячі качани вершковим маслом і посоліть до смаку. Можна також додати улюблені спеції: паприку, чилі, порошок часнику або натертий сир. Подайте кукурудзу гарячою як закуску або гарнір до основних страв.

Корисні поради

Для більш насиченого смаку перед приготуванням обмажте качани сумішшю вершкового масла, солі та спецій. Оберніть качани харчовою плівкою або фольгою і готуйте за вказаними вище інструкціями.

Використання пароварки

Якщо ви маєте мікрохвильову пароварку, використовуйте її для приготування кукурудзи. Це допоможе зберегти максимум поживних речовин та смаку.

Заморожена кукурудза

Заморожені качани кукурудзи можна приготувати аналогічним чином. Просто збільшити час приготування на 2-3 хвилини, щоб забезпечити повне прогрівання.

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