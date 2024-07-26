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Кукурузу можно быстро приготовить в микроволновке — несколько важных советов

26 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить кукурузу в микроволновке — пошаговый рецепт
Кочаны кукурузы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовление кукурузы в микроволновке — это простой и быстрый способ насладиться этим вкусным и полезным овощем. Такой метод не требует много времени и усилий, а результат всегда радует своим вкусом и ароматом. 

Новини.LIVE расскажут, как быстро приготовить кукурузу в микроволновке, а также вы узнаете полезные советы и хитрости.

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Подготовка кукурузы

Выбирайте свежие початки кукурузы с ярко-зелеными, плотно прилегающими листьями и шелковистыми нитями. Свежие початки обеспечат наилучший вкус и текстуру. Снимите внешние листья с початков, оставив несколько внутренних слоев для сохранения сочности. Оставьте шелковистые нити — их можно удалить после приготовления.

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Кочаны кукурузы. Фото: Freepik

Приготовление кукурузы в микроволновке

Поместите очищенные початки кукурузы на тарелку, подходящую для микроволновки. Накройте початки влажной бумажной салфеткой или полотенцем. Это поможет сохранить влагу и предотвратить пересыхание.

Готовьте кукурузу на максимальной мощности в течение 3-5 минут на каждый початок, в зависимости от размера и мощности вашей микроволновки. Например, если у вас два средних початка, установите таймер на 6-10 минут.

Проверьте готовность, кукуруза должна быть мягкой и горячей. При необходимости готовьте дополнительно по 1 минуте, пока не достигнете желаемой текстуры. Если у вас крупные початки, можно разрезать их на половинки или кусочки, чтобы они быстрее приготовились.

Поместите кусочки кукурузы в микроволновую посуду, добавьте немного воды (около 2-3 ст. ложек) и накройте крышкой или пленкой, оставив небольшой вентиляционный отверстие. Готовьте на максимальной мощности в течение 4-6 минут, проверяя готовность каждые 2 минуты.

После приготовления аккуратно снимите оставшиеся листья и шелковистые нити. Они легко удаляются, когда кукуруза горячая.

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Кукуруза и парика. Фото: Freepik

Подача

Смажьте горячие початки сливочным маслом и посолите по вкусу. Можно также добавить любимые специи: паприку, чили, чесночный порошок или натертый сыр. Подайте кукурузу горячей в качестве закуски или гарнира к основным блюдам.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса перед приготовлением обмажьте початки смесью сливочного масла, соли и специй. Оберните початки пищевой пленкой или фольгой и готовьте по указанным выше инструкциям.

Использование пароварки

Если у вас есть микроволновая пароварка, используйте её для приготовления кукурузы. Это поможет сохранить максимум питательных веществ и вкуса.

Замороженная кукуруза

Замороженные початки кукурузы можно приготовить аналогичным образом. Просто увеличьте время приготовления на 2-3 минуты, чтобы обеспечить полное прогревание.

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