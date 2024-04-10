Десерт Баноффі Пай без випічки за 30 хвилин — швидкий рецепт десерту

Баноффі Пай. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Баноффі пай — райська насолода, а не десерт. Ароматні банани на подушці з вареного згущеного молока, зверху вкриті повітряною хмарою із збитих вершків. І готується цей пиріг лише 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

печиво пісочне 200 г;

вершкове масло 100 г;

варене згущене молоко 250-300 г;

банани 3-4 шт;

вершки 33% 300-400 мл;

ванільний цукор 10 г;

шоколад молочний 10 г.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво качалкою або блендером. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури.

Пісочне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти печиво у роз'ємну форму, утрамбувати дно та бортики. Поставити у морозилку на 15-20 хвилин.

Приготування коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити вершки, починаючи з низьких обертів міксера, поступово збільшуючи їх. Додати ванільний цукор.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основу з печива змастити вареним згущеним молоком.

Згущене молоко та банани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти зверху розрізані вздовж банани.

Збиті вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрити збитими вершками. Дістати Баноффі пай із роз'ємної форми. Прикрасити тертим шоколадом.

Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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