Десерт Баноффі Пай без випічки за 30 хвилин — швидкий рецепт десерту

Культовий Баноффі пай за 30 хвилин — приголомшливий десерт без випічки
Баноффі пай — райська насолода, а не десерт. Ароматні банани на подушці з вареного згущеного молока, зверху вкриті повітряною хмарою із збитих вершків. І готується цей пиріг лише 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- печиво пісочне 200 г;
- вершкове масло 100 г;
- варене згущене молоко 250-300 г;
- банани 3-4 шт;
- вершки 33% 300-400 мл;
- ванільний цукор 10 г;
- шоколад молочний 10 г.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво качалкою або блендером. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури.
Викласти печиво у роз'ємну форму, утрамбувати дно та бортики. Поставити у морозилку на 15-20 хвилин.
Збити вершки, починаючи з низьких обертів міксера, поступово збільшуючи їх. Додати ванільний цукор.
Основу з печива змастити вареним згущеним молоком.
Викласти зверху розрізані вздовж банани.
Покрити збитими вершками. Дістати Баноффі пай із роз'ємної форми. Прикрасити тертим шоколадом.
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