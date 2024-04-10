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Культовий Баноффі пай за 30 хвилин — приголомшливий десерт без випічки

10 квітня 2024 23:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Десерт Баноффі Пай без випічки за 30 хвилин — швидкий рецепт десерту
Баноффі Пай. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Баноффі пай — райська насолода, а не десерт. Ароматні банани на подушці з вареного згущеного молока, зверху вкриті повітряною хмарою із збитих вершків. І готується цей пиріг лише 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • печиво пісочне 200 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • варене згущене молоко 250-300 г;
  • банани 3-4 шт;
  • вершки 33% 300-400 мл;
  • ванільний цукор 10 г;
  • шоколад молочний 10 г.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво качалкою або блендером. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури.

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Пісочне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти печиво у роз'ємну форму, утрамбувати дно та бортики. Поставити у морозилку на 15-20 хвилин.

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Приготування коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити вершки, починаючи з низьких обертів міксера, поступово збільшуючи їх. Додати ванільний цукор.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основу з печива змастити вареним згущеним молоком.

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Згущене молоко та банани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти зверху розрізані вздовж банани.

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Збиті вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрити збитими вершками. Дістати Баноффі пай із роз'ємної форми. Прикрасити тертим шоколадом.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.

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Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

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