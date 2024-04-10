Десерт Баноффи Пай без выпечки за 30 минут — быстрый рецепт десерта

Культовый Баноффи пай за 30 минут — потрясающий десерт без выпечки
Баноффи пай — райское наслаждение, а не десерт. Ароматные бананы на подушке из вареной сгущенки, сверху покрытые воздушным облаком из взбитых сливок. И готовится этот пирог всего лишь 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- печенье песочное 200 г;
- сливочное масло 100 г;
- варенная сгущенка 250-300 г;
- бананы 3-4 шт;
- сливки 33% 300-400 мл;
- ванильный сахар 10 г;
- шоколад молочный 10 г.
Способ приготовления
Измельчить печенье скалкой или блендером. Добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры.
Выложить печенье в разъемную форму, утрамбовать дно и бортики. Поставить в морозилку на 15-20 минут.
Взбить сливки, начиная с низких оборотов миксера постепенно увеличивая их. Добавить ванильный сахар.
Основу из печенья смазать вареной сгущенкой.
Выложить сверху разрезанные вдоль бананы.
Покрыть взбитыми сливками. Достать Баноффи пай из разъемной формы. Украсить тертым шоколадом.
Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом.
Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.
Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.
Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта.
Читайте Новини.LIVE!