Десерт Баноффи Пай без выпечки за 30 минут — быстрый рецепт десерта

Баноффи Пай. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Баноффи пай — райское наслаждение, а не десерт. Ароматные бананы на подушке из вареной сгущенки, сверху покрытые воздушным облаком из взбитых сливок. И готовится этот пирог всего лишь 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

печенье песочное 200 г;

сливочное масло 100 г;

варенная сгущенка 250-300 г;

бананы 3-4 шт;

сливки 33% 300-400 мл;

ванильный сахар 10 г;

шоколад молочный 10 г.

Способ приготовления

Измельчить печенье скалкой или блендером. Добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры.

Песочное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить печенье в разъемную форму, утрамбовать дно и бортики. Поставить в морозилку на 15-20 минут.

Приготовление коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить сливки, начиная с низких оборотов миксера постепенно увеличивая их. Добавить ванильный сахар.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основу из печенья смазать вареной сгущенкой.

Сгущенное молоко и бананы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить сверху разрезанные вдоль бананы.

Взбитые сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрыть взбитыми сливками. Достать Баноффи пай из разъемной формы. Украсить тертым шоколадом.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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