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Культовый Баноффи пай за 30 минут — потрясающий десерт без выпечки

10 апреля 2024 23:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Десерт Баноффи Пай без выпечки за 30 минут — быстрый рецепт десерта
Баноффи Пай. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Баноффи пай — райское наслаждение, а не десерт. Ароматные бананы на подушке из вареной сгущенки, сверху покрытые воздушным облаком из взбитых сливок. И готовится этот пирог всего лишь 30 минут. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • печенье песочное 200 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • варенная сгущенка 250-300 г;
  • бананы 3-4 шт;
  • сливки 33% 300-400 мл;
  • ванильный сахар 10 г;
  • шоколад молочный 10 г.

Способ приготовления 

Измельчить печенье скалкой или блендером. Добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры. 

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Песочное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить печенье в разъемную форму, утрамбовать дно и бортики. Поставить в морозилку на 15-20 минут.

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Приготовление коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить сливки, начиная с низких оборотов миксера постепенно увеличивая их. Добавить ванильный сахар. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основу из печенья смазать вареной сгущенкой. 

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Сгущенное молоко и бананы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить сверху разрезанные вдоль бананы.

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Взбитые сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрыть взбитыми сливками. Достать Баноффи пай из разъемной формы. Украсить тертым шоколадом.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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