Курячі млинці з соусом — легкий рецепт для вечері, який підходить для схуднення

Курячі млинці зі смачним соусом на вечерю — для тих, хто худне
Курячі млинці з соусом — це ідеальний вибір для легкої вечері. Ніжний смак, мінімум калорій і простота приготування роблять цю страву незамінною в раціоні тих, хто хоче схуднути без зайвих обмежень. Спробуйте і переконайтеся самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
куряче філе — 400 г;
яйце — 1 шт.;
молоко — 100 мл;
сметана 15% — 40 г;
цільнозернове борошно — 40 г.
Інгредієнти для соусу:
йогурт натуральний — 100 г;
оливкова олія — 1 ст. л.;
часник — 2 зубчики;
кріп — 30 г.
Спосіб приготування
Подрібнити куряче філе в блендері до однорідного стану. Додати в подрібнене філе яйце, молоко, сметану і борошно. Перемішати до отримання однорідної маси.
Розігріти сковороду з антипригарним покриттям. Якщо сковорода дозволяє, олію можна не додавати. Викласти невеликі порції тіста на пательню, формуючи тонкі млинці. Смажити з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки.
Дрібно нарізати кріп, пропустити часник через прес. Змішати йогурт, оливкову олію, кріп і часник до однорідної консистенції.
Подавати гарячі курячі млинці з охолодженим соусом. Ця легка та корисна страва чудово підійде для вечері, зберігаючи баланс смаку та калорійності.
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