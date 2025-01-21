Курячі млинці з соусом — легкий рецепт для вечері, який підходить для схуднення

Курячі млинці. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Курячі млинці з соусом — це ідеальний вибір для легкої вечері. Ніжний смак, мінімум калорій і простота приготування роблять цю страву незамінною в раціоні тих, хто хоче схуднути без зайвих обмежень. Спробуйте і переконайтеся самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 400 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

сметана 15% — 40 г;

цільнозернове борошно — 40 г.

Інгредієнти для соусу:

йогурт натуральний — 100 г;

оливкова олія — ​​1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

кріп — 30 г.

Спосіб приготування

Подрібнити куряче філе в блендері до однорідного стану. Додати в подрібнене філе яйце, молоко, сметану і борошно. Перемішати до отримання однорідної маси.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Розігріти сковороду з антипригарним покриттям. Якщо сковорода дозволяє, олію можна не додавати. Викласти невеликі порції тіста на пательню, формуючи тонкі млинці. Смажити з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки.

Курячі млинці. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Дрібно нарізати кріп, пропустити часник через прес. Змішати йогурт, оливкову олію, кріп і часник до однорідної консистенції.

Часниковий соус. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавати гарячі курячі млинці з охолодженим соусом. Ця легка та корисна страва чудово підійде для вечері, зберігаючи баланс смаку та калорійності.

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