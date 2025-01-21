Куриные блинчики с соусом — легкий рецепт для ужина, который подходит для похудения

Куриные блинчики с вкусным соусом на ужин — для тех, кто худеет
Куриные блинчики с соусом — это идеальный выбор для легкого ужина. Нежный вкус, минимум калорий и простота приготовления делают это блюдо незаменимым в рационе тех, кто хочет похудеть без лишних ограничений. Попробуйте и убедитесь сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- куриное филе — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сметана 15% — 40 г;
- цельнозерновая мука — 40 г.
Ингредиенты для соуса:
- йогурт натуральный — 100 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 30 г.
Способ приготовления
Измельчить куриное филе в блендере до однородного состояния. Добавить в измельченное филе яйцо, молоко, сметану и муку. Перемешать до получения однородной массы.
Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Если сковорода позволяет, масло можно не добавлять. Выложить небольшие порции теста на сковороду, формируя тонкие блинчики. Жарить с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.
Мелко нарезать укроп, пропустить чеснок через пресс. Смешать йогурт, оливковое масло, укроп и чеснок до однородной консистенции.
Подавать горячие куриные блинчики с охлажденным соусом. Это легкое и полезное блюдо отлично подойдет для ужина, сохраняя баланс вкуса и калорийности.
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