Куриные блинчики с соусом — легкий рецепт для ужина, который подходит для похудения

Куриные блинчики. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Куриные блинчики с соусом — это идеальный выбор для легкого ужина. Нежный вкус, минимум калорий и простота приготовления делают это блюдо незаменимым в рационе тех, кто хочет похудеть без лишних ограничений. Попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

куриное филе — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

сметана 15% — 40 г;

цельнозерновая мука — 40 г.

Ингредиенты для соуса:

йогурт натуральный — 100 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 30 г.

Способ приготовления

Измельчить куриное филе в блендере до однородного состояния. Добавить в измельченное филе яйцо, молоко, сметану и муку. Перемешать до получения однородной массы.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Если сковорода позволяет, масло можно не добавлять. Выложить небольшие порции теста на сковороду, формируя тонкие блинчики. Жарить с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Куриные блинчики. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Мелко нарезать укроп, пропустить чеснок через пресс. Смешать йогурт, оливковое масло, укроп и чеснок до однородной консистенции.

Чесночный соус. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавать горячие куриные блинчики с охлажденным соусом. Это легкое и полезное блюдо отлично подойдет для ужина, сохраняя баланс вкуса и калорийности.

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