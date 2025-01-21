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Куриные блинчики с вкусным соусом на ужин — для тех, кто худеет

21 января 2025 20:09
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Куриные блинчики с соусом — легкий рецепт для ужина, который подходит для похудения
Куриные блинчики. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Куриные блинчики с соусом — это идеальный выбор для легкого ужина. Нежный вкус, минимум калорий и простота приготовления делают это блюдо незаменимым в рационе тех, кто хочет похудеть без лишних ограничений. Попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сметана 15% — 40 г;
  • цельнозерновая мука — 40 г.

Ингредиенты для соуса:

  • йогурт натуральный — 100 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 30 г.

Способ приготовления

Измельчить куриное филе в блендере до однородного состояния. Добавить в измельченное филе яйцо, молоко, сметану и муку. Перемешать до получения однородной массы.

рецепт ужин для похудения из курицы
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Если сковорода позволяет, масло можно не добавлять. Выложить небольшие порции теста на сковороду, формируя тонкие блинчики. Жарить с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

рецепт ужин для похудения из курицы с соусом
Куриные блинчики. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Мелко нарезать укроп, пропустить чеснок через пресс. Смешать йогурт, оливковое масло, укроп и чеснок до однородной консистенции.

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Чесночный соус. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавать горячие куриные блинчики с охлажденным соусом. Это легкое и полезное блюдо отлично подойдет для ужина, сохраняя баланс вкуса и калорийности.

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21:57 Сливал данные о блокпостах ТЦК — решение одесского суда

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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