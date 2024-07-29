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Курячі сердечки на шпажках — найкращий спосіб приготування

29 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати курячі сердечки — покроковий рецепт приготування
Курячі сердечки на шпажках. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт – ідеальний вибір для барбекю, вечері з друзями або сімейного обіду. Дізнайтеся всі секрети маринаду та ідеального обсмажування, щоб ваші шпажки були соковитими та ароматними. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • серця курячі 700 г;
  • картопля 1 кг;
  • морква 1 шт.

Для маринування сердець:

  • часник сушений 0,5 ч.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • паприка копчена 1 ч.л;
  • перець чорний мелений 1 г;
  • мускатний горіх;
  • олія 1 ч.л.

Для картоплі:

  • часник сушений 0,5 ч.л;
  • сіль до смаку;
  • олія 1 ст.л;
  • шпажки для запікання. 

Спосіб приготування 

Беремо курячі серця, додати часник сушений 0,5 ч.л, сіль 1 ч.л, паприку копчену 1 ч.л, перець чорний мелений 1 г, мускатний горіх та олію 1 ч.л. Все перемішати й залишити на 30 хвилин. 

рецепт курячих сердець
Курячі серця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати картоплю та моркву. Додати сіль, сушений часник та олію. Все ретельно перемішати. 

рецепт страви на вечерю
Картопля та морква. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Викладаємо картоплю до форми для запікання. Курячі серця нанизуємо на шпажки та викладаємо на форму для випікання. 

рецепт приготування курчих сердець на шпажках
Курячі серця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Випікати картоплю та курячі серця при 200 ºС протягом 30-40 хвилин. 

курячі серця з картоплею рецепт
Курячі серця з картоплею. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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