Як приготувати курячі сердечки — покроковий рецепт приготування

Курячі сердечки на шпажках. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Цей рецепт – ідеальний вибір для барбекю, вечері з друзями або сімейного обіду. Дізнайтеся всі секрети маринаду та ідеального обсмажування, щоб ваші шпажки були соковитими та ароматними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

серця курячі 700 г;

картопля 1 кг;

морква 1 шт.

Для маринування сердець:

часник сушений 0,5 ч.л;

сіль 1 ч.л;

паприка копчена 1 ч.л;

перець чорний мелений 1 г;

мускатний горіх;

олія 1 ч.л.

Для картоплі:

часник сушений 0,5 ч.л;

сіль до смаку;

олія 1 ст.л;

шпажки для запікання.

Спосіб приготування

Беремо курячі серця, додати часник сушений 0,5 ч.л, сіль 1 ч.л, паприку копчену 1 ч.л, перець чорний мелений 1 г, мускатний горіх та олію 1 ч.л. Все перемішати й залишити на 30 хвилин.

Курячі серця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати картоплю та моркву. Додати сіль, сушений часник та олію. Все ретельно перемішати.

Картопля та морква. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Викладаємо картоплю до форми для запікання. Курячі серця нанизуємо на шпажки та викладаємо на форму для випікання.

Курячі серця. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Випікати картоплю та курячі серця при 200 ºС протягом 30-40 хвилин.

Курячі серця з картоплею. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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