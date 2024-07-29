Як приготувати курячі сердечки — покроковий рецепт приготування

Курячі сердечки на шпажках — найкращий спосіб приготування
Цей рецепт – ідеальний вибір для барбекю, вечері з друзями або сімейного обіду. Дізнайтеся всі секрети маринаду та ідеального обсмажування, щоб ваші шпажки були соковитими та ароматними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- серця курячі 700 г;
- картопля 1 кг;
- морква 1 шт.
Для маринування сердець:
- часник сушений 0,5 ч.л;
- сіль 1 ч.л;
- паприка копчена 1 ч.л;
- перець чорний мелений 1 г;
- мускатний горіх;
- олія 1 ч.л.
Для картоплі:
- часник сушений 0,5 ч.л;
- сіль до смаку;
- олія 1 ст.л;
- шпажки для запікання.
Спосіб приготування
Беремо курячі серця, додати часник сушений 0,5 ч.л, сіль 1 ч.л, паприку копчену 1 ч.л, перець чорний мелений 1 г, мускатний горіх та олію 1 ч.л. Все перемішати й залишити на 30 хвилин.
Нарізати картоплю та моркву. Додати сіль, сушений часник та олію. Все ретельно перемішати.
Викладаємо картоплю до форми для запікання. Курячі серця нанизуємо на шпажки та викладаємо на форму для випікання.
Випікати картоплю та курячі серця при 200 ºС протягом 30-40 хвилин.
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