Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Куриные сердечки на шпажках — лучший способ приготовления arrow

Куриные сердечки на шпажках — лучший способ приготовления

29 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить куриные сердечки – пошаговый рецепт приготовления
Куриные сердечки на шпажках. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт — идеальный выбор для барбекю, ужина с друзьями или семейного обеда. Узнайте все секреты маринада и идеальной обжарки, чтобы ваши шпажки были сочными и ароматными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сердца куриные 700 г;
  • картофель 1 кг;
  • морковь 1 шт.

Для маринования сердец:

  • чеснок сушеный 0,5 ч.л;
  • соль 1 ч.л;
  • паприка копченая 1 ч.л;
  • перец черный молотый 1 г;
  • мускатный орех;
  • растительное масло 1 ч.л.

Для картофеля:

  • чеснок сушеный 0,5 ч.л;
  • соль по вкусу;
  • масло 1 ст.л;
  • шпажки для запекания.

Способ приготовления

Берем куриные сердца, добавить чеснок сушеный 0,5 ч.л, соль 1 ч.л, паприку копченую 1 ч.л, черный перец молотый 1 г, мускатный орех и масло 1 ч.л. Все перемешать и оставить на 30 минут.

рецепт куриных сердец
Куриные сердца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать картофель и морковь. Добавить соль, сушеный чеснок и растительное масло. Все тщательно перемешать.

рецепт блюда на ужин
Картофель и морковь. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Выкладываем картофель в форму для запекания. Куриные сердца нанизываем на шпажки и выкладываем на форму для выпечки.

рецепт приготовления куриных сердец на шпажках
Куриные сердца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Выпекать картофель и куриные сердца при 200 ºС в течение 30-40 минут.

куриные сердца с картофелем рецепт
Куриные сердца с картофелем. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат, — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — понравившийся рецепт.

рецепты лайфхаки Ужин картошка обед куриные сердца

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ