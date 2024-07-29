Как приготовить куриные сердечки – пошаговый рецепт приготовления

Куриные сердечки на шпажках. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Этот рецепт — идеальный выбор для барбекю, ужина с друзьями или семейного обеда. Узнайте все секреты маринада и идеальной обжарки, чтобы ваши шпажки были сочными и ароматными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

сердца куриные 700 г;

картофель 1 кг;

морковь 1 шт.

Для маринования сердец:

чеснок сушеный 0,5 ч.л;

соль 1 ч.л;

паприка копченая 1 ч.л;

перец черный молотый 1 г;

мускатный орех;

растительное масло 1 ч.л.

Для картофеля:

чеснок сушеный 0,5 ч.л;

соль по вкусу;

масло 1 ст.л;

шпажки для запекания.

Способ приготовления

Берем куриные сердца, добавить чеснок сушеный 0,5 ч.л, соль 1 ч.л, паприку копченую 1 ч.л, черный перец молотый 1 г, мускатный орех и масло 1 ч.л. Все перемешать и оставить на 30 минут.

Куриные сердца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать картофель и морковь. Добавить соль, сушеный чеснок и растительное масло. Все тщательно перемешать.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Выкладываем картофель в форму для запекания. Куриные сердца нанизываем на шпажки и выкладываем на форму для выпечки.

Куриные сердца. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Выпекать картофель и куриные сердца при 200 ºС в течение 30-40 минут.

Куриные сердца с картофелем. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат, — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — понравившийся рецепт.