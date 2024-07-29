Как приготовить куриные сердечки – пошаговый рецепт приготовления

Куриные сердечки на шпажках — лучший способ приготовления
Этот рецепт — идеальный выбор для барбекю, ужина с друзьями или семейного обеда. Узнайте все секреты маринада и идеальной обжарки, чтобы ваши шпажки были сочными и ароматными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сердца куриные 700 г;
- картофель 1 кг;
- морковь 1 шт.
Для маринования сердец:
- чеснок сушеный 0,5 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- паприка копченая 1 ч.л;
- перец черный молотый 1 г;
- мускатный орех;
- растительное масло 1 ч.л.
Для картофеля:
- чеснок сушеный 0,5 ч.л;
- соль по вкусу;
- масло 1 ст.л;
- шпажки для запекания.
Способ приготовления
Берем куриные сердца, добавить чеснок сушеный 0,5 ч.л, соль 1 ч.л, паприку копченую 1 ч.л, черный перец молотый 1 г, мускатный орех и масло 1 ч.л. Все перемешать и оставить на 30 минут.
Нарезать картофель и морковь. Добавить соль, сушеный чеснок и растительное масло. Все тщательно перемешать.
Выкладываем картофель в форму для запекания. Куриные сердца нанизываем на шпажки и выкладываем на форму для выпечки.
Выпекать картофель и куриные сердца при 200 ºС в течение 30-40 минут.
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