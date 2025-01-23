Курячий бульйон для тих, кому за 50 років — у чому користь

Куриный бульон. Фото: Freepik

Курячий бульйон — це не просто зігріваюча страва, а й джерело корисних речовин для організму. Особливо він цінний для людей старше 50 років. Дізнайтеся про неочевидні переваги, які допоможуть підтримувати здоров'я та гарний стан.

Новини.LIVE розкажуть про неймовірну користь курячого бульйону та чому варто додати його до свого раціону.

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Курячий бульйон — це не просто смачна страва, що зігріває, а й справжній еліксир здоров'я. З віком наш організм потребує особливого догляду, і правильно підібране харчування відіграє в цьому ключову роль.

Бульйон із куркою. Фото: Freepik

Курячий бульйон — одна з тих страв, які приносять значну користь людям, старшим за 50 років. Чому? Давайте розберемося.

1. Джерело колагену для суглобів

Кістки і хрящі, які використовуються при приготуванні курячого бульйону, насичені колагеном. Під час варіння колаген переходить у бульйон, перетворюючись на желатин, який зміцнює суглоби, зв'язки та хрящі.

Для людей старше 50 років, у яких підвищений ризик захворювань суглобів (наприклад, остеоартрозу), регулярне вживання курячого бульйону може стати відмінною підтримкою для опорно-рухового апарату.

2. Підтримка імунітету

Курячий бульйон відомий своїм протизапальним ефектом. Його тепло допомагає знизити симптоми застуди, а амінокислоти, такі як цистеїн, сприяють розрідженню слизу в дихальних шляхах, що полегшує дихання.

Для людей старшого віку, чий імунітет може слабшати, курячий бульйон стає природним помічником у боротьбі з інфекціями та застудними захворюваннями.

3. Поліпшення травлення

Курячий бульйон містить глутамін — амінокислоту, яка сприяє відновленню слизової оболонки шлунка та кишківника. Це особливо важливо для людей старше 50 років, які можуть стикатися з проблемами травлення, такими як гастрит або синдром подразненого кишківника.

Крім того, курячий бульйон допомагає поліпшити засвоєння інших поживних речовин, що робить його чудовою основою для різноманітних страв.

4. Корисний для шкіри та волосся

Колаген із бульйону працює не тільки на суглоби, а й на поліпшення стану шкіри, волосся та нігтів. Вживання бульйону сприяє підвищенню еластичності шкіри та уповільнює появу зморшок.

5. Заспокійлива дія

Курячий бульйон — це не тільки їжа, а й свого роду терапія. Його тепло допомагає розслабитися, знімає стрес і сприяє поліпшенню настрою. Бульйон також містить амінокислоту триптофан, яка бере участь у виробленні серотоніну — гормону щастя.

Як правильно приготувати курячий бульйон

Курячий суп. Фото: Freepik

Щоб бульйон був максимально корисним, важливо готувати його правильно:

Використовувати курячі кістки, бажано домашню курку.

Додавати овочі — моркву, цибулю, селеру.

Варити бульйон на повільному вогні 2-3 години, щоб витягнути максимум корисних речовин.

Процідити перед вживанням, щоб прибрати зайвий жир.

Як вживати курячий бульйон

Як самостійну страву.

В якості основи для супів.

Замість води при приготуванні каш або овочів.

Курячий бульйон — це проста, але неймовірно корисна страва, яка ідеально вписується в раціон людей старше 50 років. Він зміцнює суглоби, підтримує імунітет, покращує травлення і навіть допомагає зберегти молодість шкіри. Зробіть курячий бульйон частиною свого раціону, і ви помітите, як він благотворно впливає на ваше здоров'я та самопочуття.

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