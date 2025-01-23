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Куриный бульон полезный тем, кому за 50 — неочевидные факты

23 января 2025 05:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Куриный бульон для тех, кому за 50 лет — в чем польза
Куриный бульон. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Куриный бульон – это не просто согревающее блюдо, но и источник полезных веществ для организма. Особенно он ценен для людей старше 50 лет. Узнайте о неочевидных преимуществах, которые помогут поддерживать здоровье и хорошее состояние.

Новини.LIVE расскажут о невероятной пользе куриного бульона и почему стоит добавить его в свой рацион.

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Куриный бульон — это не просто вкусное и согревающее блюдо, но и настоящий эликсир здоровья. С возрастом наш организм требует особенного ухода, и правильно подобранное питание играет в этом ключевую роль.

почему куриный бульон очень полезный
Бульон с курицей. Фото: Freepik

Куриный бульон — одно из тех блюд, которые приносят значительную пользу людям старше 50 лет. Почему? Давайте разберемся.

1. Источник коллагена для суставов

Кости и хрящи, которые используются при приготовлении куриного бульона, насыщены коллагеном. Во время варки коллаген переходит в бульон, превращаясь в желатин, который укрепляет суставы, связки и хрящи.

Для людей старше 50 лет, у которых повышен риск заболеваний суставов (например, остеоартроза), регулярное употребление куриного бульона может стать отличной поддержкой для опорно-двигательного аппарата.

2. Поддержка иммунитета

Куриный бульон известен своим противовоспалительным эффектом. Его тепло помогает снизить симптомы простуды, а аминокислоты, такие как цистеин, способствуют разжижению слизи в дыхательных путях, что облегчает дыхание.

Для людей старшего возраста, чей иммунитет может ослабевать, куриный бульон становится природным помощником в борьбе с инфекциями и простудными заболеваниями.

3. Улучшение пищеварения

Куриный бульон содержит глутамин — аминокислоту, которая способствует восстановлению слизистой оболочки желудка и кишечника. Это особенно важно для людей старше 50 лет, которые могут сталкиваться с проблемами пищеварения, такими как гастрит или синдром раздраженного кишечника.

Кроме того, куриный бульон помогает улучшить усвоение других питательных веществ, что делает его отличной основой для разнообразных блюд.

4. Полезен для кожи и волос

Коллаген из бульона работает не только на суставы, но и на улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Употребление бульона способствует повышению эластичности кожи и замедляет появление морщин.

5. Успокаивающее действие

Куриный бульон — это не только еда, но и своего рода терапия. Его тепло помогает расслабиться, снимает стресс и способствует улучшению настроения. Бульон также содержит аминокислоту триптофан, которая участвует в выработке серотонина — гормона счастья.

Как правильно приготовить куриный бульон

куриный бульон очень полезный
Куриный суп. Фото: Freepik

Чтобы бульон был максимально полезным, важно готовить его правильно:

  • Использовать куриные кости, желательно домашнюю курицу.
  • Добавлять овощи — морковь, лук, сельдерей.
  • Варить бульон на медленном огне 2-3 часа, чтобы вытянуть максимум полезных веществ.
  • Процедить перед употреблением, чтобы убрать лишний жир.

Как употреблять куриный бульон

  • Как самостоятельное блюдо.
  • В качестве основы для супов.
  • Вместо воды при приготовлении каш или овощей.

Куриный бульон — это простое, но невероятно полезное блюдо, которое идеально вписывается в рацион людей старше 50 лет. Он укрепляет суставы, поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и даже помогает сохранить молодость кожи. Сделайте куриный бульон частью своего рациона, и вы заметите, как он благотворно влияет на ваше здоровье и самочувствие.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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