Курка в кефірному маринаді — безпрограшний рецепт для щоденного меню

Курка в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Курка в кефірному маринаді — це ідеальне поєднання простоти та смаку. Цей рецепт завжди виходить бездоганно, роблячи м’ясо ніжним і соковитим. Спробуйте й переконайтеся самі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курячі стегна — 4-6 шт.;

кефір — 0,5 л;

суміш перців — 0,8 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

приправа каррі — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

часник — 3-4 зубчики.

Спосіб приготування

У глибоку ємність всипати всі спеції — каррі, паприку, суміш перців і сіль. Часник пропустити через прес і додати до спецій. Використовувати тільки посуд, що не окислюється (не алюмінієвий).

Курячі стегна. Фото: smachnenke.com.ua

Залити спеції кефіром і ретельно перемішати, щоб крупинки повністю розчинилися. Промити курячі стегна, обсушити паперовими серветками. Зробити кілька проколів або надрізів ножем на кожному стегні, щоб маринад краще просочив м’ясо.

Маринад для курки. Фото: smachnenke.com.ua

Опустити стегна в маринад і добре перемішати, щоб м’ясо було повністю покрите сумішшю. Накрити ємність плівкою і поставити в холодильник щонайменше на 12 годин, найкраще залишити на ніч. Якщо часу обмаль, маринувати не менше 1 години.

Маринад з кефіра. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти промариновані стегна у жаростійку форму, розмістивши їх на відстані один від одного. Накрити форму фольгою. Прогріти духовку до 180°C, помістити форму зі стегнами всередину і запікати 45-50 хвилин. За 20 хвилин до кінця зняти фольгу, щоб м’ясо зарум’янилося зверху.



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