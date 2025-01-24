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Курка + кефір — безпрограшний рецепт на кожен день

24 січня 2025 20:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Курка в кефірному маринаді — безпрограшний рецепт для щоденного меню
Курка в соусі. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Курка в кефірному маринаді — це ідеальне поєднання простоти та смаку. Цей рецепт завжди виходить бездоганно, роблячи м’ясо ніжним і соковитим. Спробуйте й переконайтеся самі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • курячі стегна — 4-6 шт.;
  • кефір — 0,5 л;
  • суміш перців — 0,8 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • приправа каррі — 1 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • часник — 3-4 зубчики.

Спосіб приготування

У глибоку ємність всипати всі спеції — каррі, паприку, суміш перців і сіль. Часник пропустити через прес і додати до спецій. Використовувати тільки посуд, що не окислюється (не алюмінієвий).

смачна курка в кефірі
Курячі стегна. Фото: smachnenke.com.ua

Залити спеції кефіром і ретельно перемішати, щоб крупинки повністю розчинилися. Промити курячі стегна, обсушити паперовими серветками. Зробити кілька проколів або надрізів ножем на кожному стегні, щоб маринад краще просочив м’ясо.

смачний маринад для курки
Маринад для курки. Фото: smachnenke.com.ua

Опустити стегна в маринад і добре перемішати, щоб м’ясо було повністю покрите сумішшю. Накрити ємність плівкою і поставити в холодильник щонайменше на 12 годин, найкраще залишити на ніч. Якщо часу обмаль, маринувати не менше 1 години.

як приготувтаи курячі стегна
Маринад з кефіра. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти промариновані стегна у жаростійку форму, розмістивши їх на відстані один від одного. Накрити форму фольгою. Прогріти духовку до 180°C, помістити форму зі стегнами всередину і запікати 45-50 хвилин. За 20 хвилин до кінця зняти фольгу, щоб м’ясо зарум’янилося зверху.

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рецепти Вечеря курка кефір соус

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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