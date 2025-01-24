Курица в кефирном маринаде — беспроигрышный рецепт для ежедневного меню

Курица + кефир — беспроигрышный рецепт на каждый день
Курка в кефирном маринаде — это идеальное сочетание простоты и вкуса. Этот рецепт всегда получается безупречно, делая мясо нежным и сочным. Попробуйте и убедитесь сами.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 4-6 шт.;
- кефир — 0,5 л;
- смесь перцев — 0,8 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- приправа карри — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- чеснок — 3-4 зубчика.
Способ приготовления
В глубокую емкость всыпать все специи — карри, паприку, смесь перцев и соль. Чеснок пропустить через пресс и добавить к специям. Использовать только посуду, которая не окисляется (не алюминиевую).
Засыпать специи кефиром и тщательно перемешать, чтобы крупинки полностью растворились. Промыть куриные бедра, обсушить бумажными салфетками. Сделать несколько проколов или надрезов ножом на каждом бедре, чтобы маринад лучше пропитал мясо.
Опустить бедра в маринад и хорошо перемешать, чтобы мясо было полностью покрыто смесью. Накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, лучше всего оставить на ночь. Если времени мало, мариновать не менее 1 часа.
Переложить промаринованные бедра в жаростойкую форму, разместив их на расстоянии друг от друга. Накрыть форму фольгой. Прогреть духовку до 180 °C, поместить форму с бедрами внутрь и запекать 45-50 минут. За 20 минут до конца снять фольгу, чтобы мясо зарумянилось сверху.
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