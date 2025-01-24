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Курица + кефир — беспроигрышный рецепт на каждый день

24 января 2025 20:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Курица в кефирном маринаде — беспроигрышный рецепт для ежедневного меню
Курица в соусе. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Курка в кефирном маринаде — это идеальное сочетание простоты и вкуса. Этот рецепт всегда получается безупречно, делая мясо нежным и сочным. Попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра — 4-6 шт.;
  • кефир — 0,5 л;
  • смесь перцев — 0,8 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • приправа карри — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления

В глубокую емкость всыпать все специи — карри, паприку, смесь перцев и соль. Чеснок пропустить через пресс и добавить к специям. Использовать только посуду, которая не окисляется (не алюминиевую).

вкусная курица в кефире
Куриные бедра. Фото: smachnenke.com.ua

Засыпать специи кефиром и тщательно перемешать, чтобы крупинки полностью растворились. Промыть куриные бедра, обсушить бумажными салфетками. Сделать несколько проколов или надрезов ножом на каждом бедре, чтобы маринад лучше пропитал мясо.

вкусный маринад для курицы
Маринад для курицы. Фото: smachnenke.com.ua

Опустить бедра в маринад и хорошо перемешать, чтобы мясо было полностью покрыто смесью. Накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, лучше всего оставить на ночь. Если времени мало, мариновать не менее 1 часа.

как приготувтаи куриные бедра
Маринад из кефира. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить промаринованные бедра в жаростойкую форму, разместив их на расстоянии друг от друга. Накрыть форму фольгой. Прогреть духовку до 180 °C, поместить форму с бедрами внутрь и запекать 45-50 минут. За 20 минут до конца снять фольгу, чтобы мясо зарумянилось сверху.

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