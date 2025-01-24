Курица в кефирном маринаде — беспроигрышный рецепт для ежедневного меню

Курица в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Курка в кефирном маринаде — это идеальное сочетание простоты и вкуса. Этот рецепт всегда получается безупречно, делая мясо нежным и сочным. Попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриные бедра — 4-6 шт.;

кефир — 0,5 л;

смесь перцев — 0,8 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

приправа карри — 1 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления

В глубокую емкость всыпать все специи — карри, паприку, смесь перцев и соль. Чеснок пропустить через пресс и добавить к специям. Использовать только посуду, которая не окисляется (не алюминиевую).

Куриные бедра. Фото: smachnenke.com.ua

Засыпать специи кефиром и тщательно перемешать, чтобы крупинки полностью растворились. Промыть куриные бедра, обсушить бумажными салфетками. Сделать несколько проколов или надрезов ножом на каждом бедре, чтобы маринад лучше пропитал мясо.

Маринад для курицы. Фото: smachnenke.com.ua

Опустить бедра в маринад и хорошо перемешать, чтобы мясо было полностью покрыто смесью. Накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, лучше всего оставить на ночь. Если времени мало, мариновать не менее 1 часа.

Маринад из кефира. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить промаринованные бедра в жаростойкую форму, разместив их на расстоянии друг от друга. Накрыть форму фольгой. Прогреть духовку до 180 °C, поместить форму с бедрами внутрь и запекать 45-50 минут. За 20 минут до конца снять фольгу, чтобы мясо зарумянилось сверху.

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