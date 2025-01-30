Курка з болгарським перцем за 10 хвилин — ідеальна швидка вечеря

Курка з болгарським перцем за 10 хвилин — швидка вечеря
Шукаєте ідею для швидкої вечері? Ця курка з болгарським перцем готується всього за 10 хвилин! Простий рецепт, який подарує насичений смак і стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 кг;
- болгарський перець — 1 кг;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- копчена паприка — за смаком;
- вершки (10–15%) — 200 мл.;
- борошно — 15 г.
Спосіб приготування
Нарізати болгарський перець і куряче філе тонкими смужками. Розігріти пательню з олією, обсмажити перець до м’якості.
Додати курку, приправити сіллю та копченою паприкою, обсмажувати ще кілька хвилин.
Змішати холодні вершки з борошном, влити суміш у пательню до курки з перцем. Перемішати, готувати ще кілька хвилин, доки рідина не загусне.
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