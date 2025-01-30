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Курка з болгарським перцем за 10 хвилин — швидка вечеря

30 січня 2025 04:37
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Курка з болгарським перцем за 10 хвилин — ідеальна швидка вечеря
Курка з болгарським. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкої вечері? Ця курка з болгарським перцем готується всього за 10 хвилин! Простий рецепт, який подарує насичений смак і стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 1 кг;
  • болгарський перець — 1 кг;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • копчена паприка — за смаком;
  • вершки (10–15%) — 200 мл.;
  • борошно — 15 г.

Спосіб приготування

Нарізати болгарський перець і куряче філе тонкими смужками. Розігріти пательню з олією, обсмажити перець до м’якості.

курка з болгарським перцем за 10 хвилин
Курка з перцем. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати курку, приправити сіллю та копченою паприкою, обсмажувати ще кілька хвилин.

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Курка та соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішати холодні вершки з борошном, влити суміш у пательню до курки з перцем. Перемішати, готувати ще кілька хвилин, доки рідина не загусне.

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Варені макарони. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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