Курица с болгарским перцем за 10 минут — идеальный быстрый ужин

Курица с болгарским перцем за 10 минут — быстрый ужин
Ищете идею для быстрого ужина? Эта курица с болгарским перцем готовится всего за 10 минут! Простой рецепт, который подарит насыщенный вкус и станет вашим фаворитом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 кг;
- болгарский перец — 1 кг;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- копченая паприка — по вкусу;
- сливки (10–15%) — 200 мл.;
- мука — 15 г.
Способ приготовления
Нарезать болгарский перец и куриное филе тонкими полосками. Разогреть сковороду с маслом, обжарить перец до мягкости.
Добавить курицу, приправить солью и копченой паприкой, обжаривать еще несколько минут.
Смешать холодные сливки с мукой, влить смесь в сковороду к курице с перцем. Перемешать, готовить еще несколько минут, пока жидкость не загустеет.
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