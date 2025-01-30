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Курица с болгарским перцем за 10 минут — быстрый ужин

30 января 2025 04:37
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Курица с болгарским перцем за 10 минут — идеальный быстрый ужин
Курица с болгарским. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для быстрого ужина? Эта курица с болгарским перцем готовится всего за 10 минут! Простой рецепт, который подарит насыщенный вкус и станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 1 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • копченая паприка — по вкусу;
  • сливки (10–15%) — 200 мл.;
  • мука — 15 г.

Способ приготовления

Нарезать болгарский перец и куриное филе тонкими полосками. Разогреть сковороду с маслом, обжарить перец до мягкости.

курица с болгарским перцем за 10 минут
Курица с перцем. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавить курицу, приправить солью и копченой паприкой, обжаривать еще несколько минут.

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Курица и соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешать холодные сливки с мукой, влить смесь в сковороду к курице с перцем. Перемешать, готовить еще несколько минут, пока жидкость не загустеет.

вкусная курица за 10 минут
Вареные макароны. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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