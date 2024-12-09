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Квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста до сніданку

9 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста — ідея для сніданку
Квадратики з шинкою та сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Квадратики з листкового тіста з ніжною шинкою та розплавленим сиром — ідеальний вибір. Готуються за декілька хвилин і підходять як для ранкового столу, так і для перекусу протягом дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (на 6 порцій):

  • тісто листкове — 330 г.;
  • сир твердий — 100 г. (8 скибочок);
  • шинка — 100 г (8 скибочок);
  • яйце — 1 шт.;
  • кунжут чорний (насіння) — 10 г.

Спосіб приготування

Підготувати всі необхідні продукти. Листкове тісто попередньо розморозити. Для начинки краще використовувати нарізану скибочками шинку та твердий сир. Якщо немає кунжуту, його можна замінити насінням кмину або іншим насінням за смаком. Розігріти духовку до 180 ºС.

квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста до сніданку
Листкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Листкове тісто розкласти на аркуші пергаменту. На одну його половину викласти шар тонко нарізаного сиру, а поверх нього — скибочки шинки. Накрити начинку другою половиною тіста, злегка притиснувши краї.

квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста
Шинка на тісті. Фото: smachnenke.com.ua

Гострим ножем або ножем для піци розрізати тісто на рівні смужки шириною близько 4 см. Потім кожну смужку поділити на 4-5 частин, утворюючи квадратики розміром 3-4 см.

смачні квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста до сніданку
Насіння кунжута. Фото: smachnenke.com.ua

Збити яйце виделкою й за допомогою пензлика змастити ним поверхню квадратиків. Посипати кунжутом або іншим насінням. Перекласти квадратики разом із пергаментом на деко чи у форму для випікання.

швидкі квадратики з шинкою та сиром з листкового тіста до сніданку
Квадратики з шинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 180 ºС 25-30 хвилин до появи золотистої скоринки (час може варіюватися залежно від особливостей духовки). Готову випічку обережно розділити й викласти на тарілку. Ці хрусткі квадратики з шинкою та сиром чудово підійдуть для сніданку, перекусу на природі чи як частування для гостей.

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