Быстрые квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста – идея для завтрака

Квадратики с ветчиной и сыром.

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Квадратики из слоеного теста с нежной ветчиной и расплавленным сыром — идеальный выбор. Готовятся через несколько минут и подходят как для утреннего стола, так и для перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (на 6 порций):

тесто слоеное — 330 г.;

сыр твердый — 100 г. (8 ломтиков);

ветчина — 100 г (8 ломтиков);

яйцо — 1 шт.;

кунжут черный (семена) — 10 г.

Способ приготовления

Подготовить все необходимые продукты. Слоеное тесто предварительно разморозить. Для начинки лучше использовать нарезанную ломтиками ветчину и сыр. Если нет кунжута, его можно заменить семенами тмина или другими семенами по вкусу. Разогреть духовку до 180 ºС.

Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Слоеное тесто разложить на листе пергамента. На одну его половину выложить слой тонко нарезанного сыра, а поверх него — ломтики ветчины. Накрыть начинку второй половиной теста, слегка прижав края.

Ветчина на тесте. Фото: smachnenke.com.ua

Острым ножом или ножом для пиццы разрезать тесто на ровные полоски шириной около 4 см. Затем каждую полоску разделить на 4-5 частей, образуя квадратики размером 3-4 см.

Семена кунжута. Фото: smachnenke.com.ua

Взбить яйцо вилкой и с помощью кисточки смазать им поверхность квадратиков. Посыпать кунжутом или другими семечками. Переложить квадратики вместе с пергаментом на противень или в форму для выпечки.

Квадратики с ветчиной. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180 ºС 25-30 минут до появления золотистой корочки (время может варьироваться в зависимости от особенностей духовки). Готовую выпечку осторожно разделить и выложить на тарелку. Эти хрустящие квадратики с ветчиной и сыром отлично подойдут для завтрака, перекуса на природе или как угощение для гостей.

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