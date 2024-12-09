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Квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста к завтраку

9 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста – идея для завтрака
Квадратики с ветчиной и сыром.
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Квадратики из слоеного теста с нежной ветчиной и расплавленным сыром — идеальный выбор. Готовятся через несколько минут и подходят как для утреннего стола, так и для перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (на 6 порций):

  • тесто слоеное — 330 г.;
  • сыр твердый — 100 г. (8 ломтиков);
  • ветчина — 100 г (8 ломтиков);
  • яйцо — 1 шт.;
  • кунжут черный (семена) — 10 г.

Способ приготовления

Подготовить все необходимые продукты. Слоеное тесто предварительно разморозить. Для начинки лучше использовать нарезанную ломтиками ветчину и сыр. Если нет кунжута, его можно заменить семенами тмина или другими семенами по вкусу. Разогреть духовку до 180 ºС.

квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста к завтраку
Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Слоеное тесто разложить на листе пергамента. На одну его половину выложить слой тонко нарезанного сыра, а поверх него — ломтики ветчины. Накрыть начинку второй половиной теста, слегка прижав края.

квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста
Ветчина на тесте. Фото: smachnenke.com.ua

Острым ножом или ножом для пиццы разрезать тесто на ровные полоски шириной около 4 см. Затем каждую полоску разделить на 4-5 частей, образуя квадратики размером 3-4 см.

вкусные квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста к завтраку
Семена кунжута. Фото: smachnenke.com.ua

Взбить яйцо вилкой и с помощью кисточки смазать им поверхность квадратиков. Посыпать кунжутом или другими семечками. Переложить квадратики вместе с пергаментом на противень или в форму для выпечки.

быстрые квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста до завтрака
Квадратики с ветчиной. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180 ºС 25-30 минут до появления золотистой корочки (время может варьироваться в зависимости от особенностей духовки). Готовую выпечку осторожно разделить и выложить на тарелку. Эти хрустящие квадратики с ветчиной и сыром отлично подойдут для завтрака, перекуса на природе или как угощение для гостей.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

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ветчина рецепты идея для завтрака тесто колбаса

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