Быстрые квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста – идея для завтрака

Квадратики с ветчиной и сыром из слоеного теста к завтраку
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Квадратики из слоеного теста с нежной ветчиной и расплавленным сыром — идеальный выбор. Готовятся через несколько минут и подходят как для утреннего стола, так и для перекуса в течение дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится (на 6 порций):
- тесто слоеное — 330 г.;
- сыр твердый — 100 г. (8 ломтиков);
- ветчина — 100 г (8 ломтиков);
- яйцо — 1 шт.;
- кунжут черный (семена) — 10 г.
Способ приготовления
Подготовить все необходимые продукты. Слоеное тесто предварительно разморозить. Для начинки лучше использовать нарезанную ломтиками ветчину и сыр. Если нет кунжута, его можно заменить семенами тмина или другими семенами по вкусу. Разогреть духовку до 180 ºС.
Слоеное тесто разложить на листе пергамента. На одну его половину выложить слой тонко нарезанного сыра, а поверх него — ломтики ветчины. Накрыть начинку второй половиной теста, слегка прижав края.
Острым ножом или ножом для пиццы разрезать тесто на ровные полоски шириной около 4 см. Затем каждую полоску разделить на 4-5 частей, образуя квадратики размером 3-4 см.
Взбить яйцо вилкой и с помощью кисточки смазать им поверхность квадратиков. Посыпать кунжутом или другими семечками. Переложить квадратики вместе с пергаментом на противень или в форму для выпечки.
Выпекать при температуре 180 ºС 25-30 минут до появления золотистой корочки (время может варьироваться в зависимости от особенностей духовки). Готовую выпечку осторожно разделить и выложить на тарелку. Эти хрустящие квадратики с ветчиной и сыром отлично подойдут для завтрака, перекуса на природе или как угощение для гостей.
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