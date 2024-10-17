Квас з буряка для борщу — давній покроковий рецепт.

Квас з буряка для борщу. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Хочете відчути справжній смак борщу, як готували наші предки? Спробуйте давній рецепт бурякового квасу, який готували понад століття тому. Легкий у приготуванні, він додасть вашому борщу особливого аромату та смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

середній буряк 4 шт.;

вода 2 літри.

Спосіб приготування

Буряки потрібно очистити від шкірки. Промити водою. Потім буряки потрібно порізати. В банку складаємо буряки, зверху потрібно залишити трохи місця, щоб все гарно забродило.

Почищені буряки. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Залити буряки водою. Поставити банку в тепле місце. Банку не закриваємо, але можно накрити тканиною. Залишити буряки на 4-5 днів. В рідині повинна з'явитися пліснява — це буде свідчити про те, що буряки вже забродили.

Буряки в банці. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Плісняву прибрати ложкою, закрити пластиковою кришкою та перемістити в прохолодне місце або в холодильник для зберігання. Зберігатися такий квас може кілька місяців.

Буряковий квас. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.

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