Квас з буряка для борщу — давній покроковий рецепт.

Квас з буряка для борщу — давній та простий рецепт, так готували 100 років тому
Хочете відчути справжній смак борщу, як готували наші предки? Спробуйте давній рецепт бурякового квасу, який готували понад століття тому. Легкий у приготуванні, він додасть вашому борщу особливого аромату та смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- середній буряк 4 шт.;
- вода 2 літри.
Спосіб приготування
Буряки потрібно очистити від шкірки. Промити водою. Потім буряки потрібно порізати. В банку складаємо буряки, зверху потрібно залишити трохи місця, щоб все гарно забродило.
Залити буряки водою. Поставити банку в тепле місце. Банку не закриваємо, але можно накрити тканиною. Залишити буряки на 4-5 днів. В рідині повинна з'явитися пліснява — це буде свідчити про те, що буряки вже забродили.
Плісняву прибрати ложкою, закрити пластиковою кришкою та перемістити в прохолодне місце або в холодильник для зберігання. Зберігатися такий квас може кілька місяців.
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