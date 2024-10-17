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Квас з буряка для борщу — давній та простий рецепт, так готували 100 років тому

17 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квас з буряка для борщу — давній покроковий рецепт.
Квас з буряка для борщу. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете відчути справжній смак борщу, як готували наші предки? Спробуйте давній рецепт бурякового квасу, який готували понад століття тому. Легкий у приготуванні, він додасть вашому борщу особливого аромату та смаку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • середній буряк 4 шт.;
  • вода 2 літри.

Спосіб приготування 

Буряки потрібно очистити від шкірки. Промити водою. Потім буряки потрібно порізати. В банку складаємо буряки, зверху потрібно залишити трохи місця, щоб все гарно забродило. 

як приготувати квас з буряка
Почищені буряки. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Залити буряки водою. Поставити банку в тепле місце. Банку не закриваємо, але можно накрити тканиною. Залишити буряки на 4-5 днів. В рідині повинна з'явитися пліснява — це буде свідчити про те, що буряки вже забродили.

рецепт, як приготувати квас з буряка
Буряки в банці. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Плісняву прибрати ложкою, закрити пластиковою кришкою та перемістити в прохолодне місце або в холодильник для зберігання. Зберігатися такий квас може кілька місяців. 

простий рецепт, як приготувати квас з буряка
Буряковий квас. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.

Також пропонували рецепт шпундри з села Опішня — м'ясної страви з буряками.

Українська кухня борщ буряк квашений буряк квас

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