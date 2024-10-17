Квас из свеклы для борща – древний пошаговый рецепт.

Квас из свеклы для борща. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Хотите почувствовать настоящий вкус борща, как готовили наши предки? Попробуйте давний рецепт свекольного кваса, который готовили более ста лет назад. Легкий в приготовлении, он придаст вашему борщу особый аромат и вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

средняя свекла 4 шт.;

вода 2 литра.

Способ приготовления

Свеклу нужно очистить от кожуры. Промыть водой. Затем свеклу нужно порезать. В банку складываем свеклу, сверху нужно оставить немного места, чтобы все хорошо забродило.

Почищенная свекла. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Залить свеклу водой. Поставить банку в теплое место. Банку не закрываем, но можно накрыть тканью. Оставить свеклу на 4-5 дней. В жидкости должна появиться плесень, это будет свидетельствовать о том, что свекла уже забродила.

Свекла в банке. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Плесень убрать ложкой, закрыть пластиковой крышкой и переместить в прохладное место или в холодильник для хранения. Храниться такой квас может несколько месяцев.

Свекольный квас. Фото: скриншот YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опошня — мясного блюда со свеклой.