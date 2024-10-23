Квашена капуста – правильний покроковий рецепт без зайвих інгредієнтів

Квашена капуста — правильний рецепт, нічого зайвого
Хрумка, соковита та повна вітамінів — квашена капуста завжди була і залишається улюбленою стравою на столах. Ми поділимося з вами простим і правильним рецептом, де немає нічого зайвого. Тільки класичний смак та максимум користі!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- капуста 2,5-3 кг;
- сіль 3 ч.л. (за смаком);
- морква 1 шт.
Спосіб приготування
Капусту необхідно нарізати будь-яким зручним способом. Моркву потрібно натерти на великій тертці.
Капусту та моркву перемішати. Додати одну столову ложку солі та перем'яти, щоб капуста пустила сік.
Капусту скласти у банку, необхідно щільно утрамбувати. Залишити за кімнатної температури на 3-5 днів. Банку поставити на тарілку, щоб було куди витікати соку. Кожні 24 години капусту необхідно проколоти до дна, щоби випустити повітря. Потім капусту перемістити у холодильник для зберігання.
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