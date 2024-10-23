Квашена капуста – правильний покроковий рецепт без зайвих інгредієнтів

Квашена капуста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Хрумка, соковита та повна вітамінів — квашена капуста завжди була і залишається улюбленою стравою на столах. Ми поділимося з вами простим і правильним рецептом, де немає нічого зайвого. Тільки класичний смак та максимум користі!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

капуста 2,5-3 кг;

сіль 3 ч.л. (за смаком);

морква 1 шт.

Спосіб приготування

Капусту необхідно нарізати будь-яким зручним способом. Моркву потрібно натерти на великій тертці.

Свіжі капусти. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту та моркву перемішати. Додати одну столову ложку солі та перем'яти, щоб капуста пустила сік.

Капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту скласти у банку, необхідно щільно утрамбувати. Залишити за кімнатної температури на 3-5 днів. Банку поставити на тарілку, щоб було куди витікати соку. Кожні 24 години капусту необхідно проколоти до дна, щоби випустити повітря. Потім капусту перемістити у холодильник для зберігання.

Капуста у банку. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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