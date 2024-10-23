Квашеная капуста — правильный пошаговый рецепт без лишних ингредиентов

Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хрустящая, сочная и полная витаминов — квашеная капуста всегда была и остается любимым блюдом на столах. Мы поделимся с вами простым и правильным рецептом, где нет ничего лишнего. Только классический вкус и максимум пользы!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

капуста 2,5-3 кг;

соль 3 ч.л. (по вкусу);

морковь 1 шт.

Способ приготовления

Капусту необходимо нарезать любым удобным способом. Морковь необходимо натереть на крупной терке.

Свежая капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту и морковь перемешать. Добавить одну столовую ложку соли и перемять, чтобы капуста пустила сок.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту сложить в банку, необходимо плотно утрамбовать. Оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. Банку поставить на тарелку, чтобы было куда вытекать соку. Каждые 24 часа капусту необходимо проколоть до дна, чтобы выпустить воздух. Затем капусту переместить в холодильник для хранения.

Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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