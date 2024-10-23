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Квашеная капуста — правильный рецепт, ничего лишнего

23 октября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Квашеная капуста — правильный пошаговый рецепт без лишних ингредиентов
Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хрустящая, сочная и полная витаминов — квашеная капуста всегда была и остается любимым блюдом на столах. Мы поделимся с вами простым и правильным рецептом, где нет ничего лишнего. Только классический вкус и максимум пользы!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • капуста 2,5-3 кг;
  • соль 3 ч.л. (по вкусу);
  • морковь 1 шт.

Способ приготовления 

Капусту необходимо нарезать любым удобным способом. Морковь необходимо натереть на крупной терке. 

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Свежая капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту и морковь перемешать. Добавить одну столовую ложку соли и перемять, чтобы капуста пустила сок. 

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Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Капусту сложить в банку, необходимо плотно утрамбовать. Оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. Банку поставить на тарелку, чтобы было куда вытекать соку. Каждые 24 часа капусту необходимо проколоть до дна, чтобы выпустить воздух. Затем капусту переместить в холодильник для хранения. 

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Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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