Квашеная капуста — правильный пошаговый рецепт без лишних ингредиентов

Квашеная капуста — правильный рецепт, ничего лишнего
Хрустящая, сочная и полная витаминов — квашеная капуста всегда была и остается любимым блюдом на столах. Мы поделимся с вами простым и правильным рецептом, где нет ничего лишнего. Только классический вкус и максимум пользы!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- капуста 2,5-3 кг;
- соль 3 ч.л. (по вкусу);
- морковь 1 шт.
Способ приготовления
Капусту необходимо нарезать любым удобным способом. Морковь необходимо натереть на крупной терке.
Капусту и морковь перемешать. Добавить одну столовую ложку соли и перемять, чтобы капуста пустила сок.
Капусту сложить в банку, необходимо плотно утрамбовать. Оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. Банку поставить на тарелку, чтобы было куда вытекать соку. Каждые 24 часа капусту необходимо проколоть до дна, чтобы выпустить воздух. Затем капусту переместить в холодильник для хранения.
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