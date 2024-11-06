Квашена капуста "Три смаки" у банках — покроковий рецепт від прабабусі

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт квашеної капусти за рецептом прабабусі. Раніше в капусту додавали різні додаткові інгредієнти, щоб закуска відрізнялася своїм оригінальним смаком. Квасили капусту з журавлиною, кмином та яблуками. Тож ознайомтеся з цим цікавим рецептом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 3 качани;

журавлина — 200 г;

яблука — 2 кг;

сіль на 1 кг капусти — 1 ст. л.;

кмин — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Шинкуємо дрібно капусту, заздалегідь видаляємо верхнє листя і качан. На ½ частину качана висипаємо чайну ложку цукру та кмину, ½ столової ложки солі, перемішуємо. Кладемо капусту в банку, утрамбовуємо її всередині. Шинкуємо аналогічно другу частину качана, змішуємо з кмином, сіллю та цукром, продовжуємо утрамбовувати у банку.

Капуста в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Другий качан ділимо на двоє, шаткуємо і змішуємо з журавлиною, висипаємо цукровий пісок і сіль, змішуємо. Утрамбовуємо капусту з журавлиною в другу банку. Для закваски капусти з яблуками варто взяти менший качан, нашаткувати дві половинки окремо. Змішуємо капусту із сіллю та цукром. Натираємо до капусти на великій тертці очищену моркву, перемішуємо.

Капуста та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Видаляємо у яблук серцевину, нарізаємо великими часточками. Заповнюємо банку на ⅕ частину капустою, кладемо на цей шар яблучні часточки. Чергуємо яблучний шар і капустяний. Капусту не забуваємо утрамбовувати. Створюємо гніт для трьох банок з капустою з кришок.

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

У кришках робимо отвори, щоб можна було просунути потім палички для проколювання капусти. Також робимо невеликі надрізи, щоби помістити кришки в банки. Щільно кладемо кришки на капустяні шари. Кожні 12 годин паличкою протикаємо капусту, щоби випустити газ. Ставимо банки в таз, щоб у процесі бродіння сік капусти не залив стіл чи підлогу.

Приготуванні капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Залишаємо капусту кваситися на вісім діб за нормальної температури близько 18 ºС. Не забуваємо два рази на день протикати капустяні шари. Через вісім днів можна прибрати гніт і поставити банки у холодильник. Не потрібно квасити капусту довше, інакше смак може зіпсуватись.

Капуста та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

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