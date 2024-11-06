Квашена капуста "Три смаки" у банках — покроковий рецепт від прабабусі

Квашена капуста у банках "три смаки" — за рецептом прабабусі
Рецепт квашеної капусти за рецептом прабабусі. Раніше в капусту додавали різні додаткові інгредієнти, щоб закуска відрізнялася своїм оригінальним смаком. Квасили капусту з журавлиною, кмином та яблуками. Тож ознайомтеся з цим цікавим рецептом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 3 качани;
- журавлина — 200 г;
- яблука — 2 кг;
- сіль на 1 кг капусти — 1 ст. л.;
- кмин — 2 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Шинкуємо дрібно капусту, заздалегідь видаляємо верхнє листя і качан. На ½ частину качана висипаємо чайну ложку цукру та кмину, ½ столової ложки солі, перемішуємо. Кладемо капусту в банку, утрамбовуємо її всередині. Шинкуємо аналогічно другу частину качана, змішуємо з кмином, сіллю та цукром, продовжуємо утрамбовувати у банку.
Другий качан ділимо на двоє, шаткуємо і змішуємо з журавлиною, висипаємо цукровий пісок і сіль, змішуємо. Утрамбовуємо капусту з журавлиною в другу банку. Для закваски капусти з яблуками варто взяти менший качан, нашаткувати дві половинки окремо. Змішуємо капусту із сіллю та цукром. Натираємо до капусти на великій тертці очищену моркву, перемішуємо.
Видаляємо у яблук серцевину, нарізаємо великими часточками. Заповнюємо банку на ⅕ частину капустою, кладемо на цей шар яблучні часточки. Чергуємо яблучний шар і капустяний. Капусту не забуваємо утрамбовувати. Створюємо гніт для трьох банок з капустою з кришок.
У кришках робимо отвори, щоб можна було просунути потім палички для проколювання капусти. Також робимо невеликі надрізи, щоби помістити кришки в банки. Щільно кладемо кришки на капустяні шари. Кожні 12 годин паличкою протикаємо капусту, щоби випустити газ. Ставимо банки в таз, щоб у процесі бродіння сік капусти не залив стіл чи підлогу.
Залишаємо капусту кваситися на вісім діб за нормальної температури близько 18 ºС. Не забуваємо два рази на день протикати капустяні шари. Через вісім днів можна прибрати гніт і поставити банки у холодильник. Не потрібно квасити капусту довше, інакше смак може зіпсуватись.
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