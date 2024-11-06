Квашеная капуста "Три вкуса" в банках — пошаговый рецепт от прабабушки

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт квашеной капусты по рецепту прабабушки. Раньше в капусту добавляли разные дополнительные ингредиенты, чтобы закуска отличалась своим оригинальным вкусом. Квасили капусту с клюквой, тмином и яблоками. Итак, ознакомьтесь с этим интересным рецептом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста — 3 кочана;

клюква — 200 г;

яблоки — 2 кг;

соль на 1 кг капусты — 1 ст. л.;

тмин — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать мелко капусту, заранее удаляем верхние листья и кочерыжку. На ½ часть кочана высыпаем чайную ложку сахара и тмина, ½ столовой ложки соли, перемешиваем. Кладем капусту в банку, утрамбовываем ее внутри. Шинкуем аналогично вторую часть кочана, смешиваем с тмином, солью и сахаром, продолжаем утрамбовывать в банке.

Капуста в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Второй кочан делим на двое, шинкуем и смешиваем с клюквой, высыпаем сахарный песок и соль, смешиваем. Утрамбовываем капусту с клюквой во вторую банку. Для закваски капусты с яблоками следует взять меньше кочерыжку, нашинковать две половинки отдельно. Смешиваем капусту с солью и сахаром. Натираем до капусты на большой терке очищенную морковь, перемешиваем.

Капуста и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Удаляем у яблок сердцевину, нарезаем крупными дольками. Заполняем банку на ⅕ часть капустой, кладем на этот слой яблочные дольки. Чередуем яблочный слой и капустный. Капусту не забываем утрамбовывать. Создаем фитиль для трех банок с капустой из крышек.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

В крышках делаем отверстия, чтобы можно было продвинуть палочки для прокалывания капусты. Также делаем небольшие надрезы, чтобы поместить крышки в банки. Плотно кладем крышки на капустные слои. Каждые 12 часов палочкой протыкаем капусту, чтобы выпустить газ. Ставим банки в таз, чтобы в процессе брожения сок капусты не залил стол или пол.

Приготовление капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Оставляем капусту кваситься на восемь суток при температуре около 18 ºС. Не забываем два раза в день протыкать капустные слои. Через восемь дней можно убрать фитиль и поставить банки в холодильник. Не нужно квасить капусту дольше, иначе вкус может испортиться.

Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

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