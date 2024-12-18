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Квашена капуста з буряком — поради для швидкої ферментації

18 грудня 2024 00:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашена капуста з буряком — секрети швидкого та смачного приготування
Квашена капуста з буряком. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена капуста з буряком — це не тільки корисно, а й неймовірно смачно. Однак процес заквашування іноді здається довгим. Хочете скоротити час ферментації та отримати хрумку закуску швидше? Ми розповімо, як правильно вибрати інгредієнти, підготувати їх та прискорити процес, щоб насолоджуватися готовою стравою вже за кілька днів.

Рекомендації опублікували на сайті українського шеф кухаря Євгена Клопотенка.

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Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко зазначив, що квашена капуста — це не лише смачна, а й корисна страва. Вона багата на вітамін С і клітковину, а буряк доповнить її цінними мікроелементами, такими як фолієва кислота і магній.

Поради від Клопотенка

Для приготування він рекомендує використовувати скляний або емальований посуд. Ці матеріали не взаємодіють із продуктами та не змінюють їх смак.

"Я зазвичай додаю лише одну столову ложку цукру, щоб прискорити процес ферментації. Якщо ви хочете обійтися без цукру, будьте готові до того, що процес квашення займе більше часу. Готову капусту зберігайте у герметичній ємності у холодильнику, щоб зберегти її свіжість", — поділився Євген Клопотенко.

Ідеальний рецепт квашеної капусти з буряком

чи можна квасити капусту з буряком і як це зробити
Квашена капуста. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 2 кг білокачанної капусти;
  • 1 великий буряк;
  • 2 ст. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру.

Спосіб приготування

Капусту та буряк ретельно вимийте, обсушіть і нашаткуйте тонкими смужками.

Додайте до нарізаних овочів 2 столові ложки солі та 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішайте суміш руками, щоб капуста пустила сік.

Викладіть овочі в глибоку миску, накрийте широкою тарілкою або кришкою, а зверху встановіть прес (наприклад, каструлю, наповнену водою). Залишіть за кімнатної температури на 2-3 дні.

Через 2-3 дні перекладіть заквашені овочі в чисту трилітрову банку. Закрийте шийку шматком марлі і приберіть у холодильник. Тут процес ферментації сповільниться, і капуста дійде до ідеального смаку.

Спробуйте на смак. Як тільки капуста досягне бажаного рівня ферментації, вона готова до подачі.

Корисна порада

Квашену капусту з буряком можна подавати як самостійну закуску або використовувати як інгредієнт для інших страв. Завдяки насиченому смаку та яскравому кольору вона прикрасить будь-який стіл.

Раніше ми писали, коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем.

Ще ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалась, — головні ознаки.

Ще ми писали про те про 100% спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.

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