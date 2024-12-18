Квашеная капуста со свеклой — секреты быстрого и вкусного приготовления

Квашеная капуста со свеклой — советы для быстрой ферментации
Квашеная капуста со свеклой — это не только полезно, но и невероятно вкусно. Однако процесс заквашивания иногда кажется долгим. Хотите сократить время ферментации и получить хрустящую закуску быстрее? Мы расскажем, как правильно выбрать ингредиенты, подготовить их и ускорить процесс, чтобы наслаждаться готовым блюдом уже через несколько дней.
Рекомендации опубликовали на сайте украинского шеф повара Евгения Клопотенко.
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко отметил, что квашеная капуста — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Она богата витамином С и клетчаткой, а свекла дополнит ее ценными микроэлементами, такими как фолиевая кислота и магний.
Советы от Клопотенко
Для приготовления он рекомендует использовать стеклянную или эмалированную посуду. Эти материалы не взаимодействуют с продуктами и не меняют их вкус.
"Я обычно добавляю всего одну столовую ложку сахара, чтобы ускорить процесс ферментации. Если вы хотите обойтись без сахара, будьте готовы к тому, что процесс квашения займет больше времени. Готовую капусту храните в герметичной емкости в холодильнике, чтобы сохранить ее свежесть", — поделился Евгений Клопотенко.
Идеальный рецепт квашеной капусты со свеклой
Вам понадобится:
- 2 кг белокочанной капусты;
- 1 крупная свекла;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара.
Способ приготовления
Капусту и свеклу тщательно вымойте, обсушите и нашинкуйте тонкими полосками.
Добавьте к нарезанным овощам 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Тщательно перемешайте смесь руками, чтобы капуста пустила сок.
Выложите овощи в глубокую миску, накройте широкой тарелкой или крышкой, а сверху установите пресс (например, кастрюлю, наполненную водой). Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня.
Через 2–3 дня переложите заквашенные овощи в чистую трехлитровую банку. Закройте горлышко куском марли и уберите в холодильник. Здесь процесс ферментации замедлится, и капуста дойдет до идеального вкуса.
Попробуйте на вкус. Как только капуста достигнет желаемой степени ферментации, она готова к подаче.
Полезный совет
Квашеную капусту со свеклой можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве ингредиента для других блюд. Благодаря насыщенному вкусу и яркому цвету она украсит любой стол.
Раньше мы писали, когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю.
Еще мы рассказывали, как понять, что квашеная капуста испортилась, — главные признаки.
Еще мы писали о том о 100% способе — как определить, подходит ли капуста для квашения.
Читайте Новини.LIVE!