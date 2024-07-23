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Квашена капуста за 15 хвилин — правильний найпростіший рецепт, в якому нічого нічого зайвого

23 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Перевірений рецепт квашеної капусти за 15 хвилин — покрокове приготування
Квашена капуста. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ідеальна квашена капуста. Неможливо переоцінити користь квашеної капусти нашого організму. Вона готується дуже легко та просто. Вам знадобиться тільки капуста, трохи моркви та сіль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • капуста;
  • морква;
  • сіль.

Спосіб приготування

Видаліть верхнє листя капусти і наріжте її тонкими смужками. Очистіть моркву та натріть її на великій тертці. У великій мисці змішайте капусту та моркву. Додайте сіль та цукор. Добре перемішайте і трохи паеремніть руками, щоб капуста пустила сік.

рецепт квашеної капусти
Нарізана капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щільно покладіть капусту та моркву в чисту скляну банку або емальовану ємність, утрамбовуючи кожен шар, щоб виділився сік. Капуста має бути повністю покрита соком.

простий рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрийте ємність чистою марлею або кришкою (не щільно) і залиште при кімнатній температурі на 3-5 днів. Щодня перевіряйте капусту і протикайте її дерев'яною шпажкою, щоб випустити гази, що утворилися.

рецепт квашеної капусти на зиму
Готова квашена капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли капуста досягне бажаного смаку, перенесіть ємність у холодильник чи інше прохолодне місце. Квашена капуста готова до вживання і може зберігатися в холодильнику кілька тижнів.

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