Проверенный рецепт квашенной капусты за 15 минут — пошаговое приготовление

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Идеальная квашеная капуста. Невозможно переоценить пользу квашеной капусты для нашего организма. Она готовится очень легко и просто. Вам понадобится только капуста, немного моркови и соль.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

капуста;

морковь;

соль.

Способ приготовления

Удалите верхние листья капусты и нарежьте её тонкими полосками. Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке. В большой миске смешайте капусту и морковь. Добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте и слегка помните руками, чтобы капуста пустила сок.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Плотно уложите капусту и морковь в чистую стеклянную банку или эмалированную ёмкость, утрамбовывая каждый слой, чтобы выделился сок. Капуста должна быть полностью покрыта соком.

Квашенная капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накройте ёмкость чистой марлей или крышкой (не плотно) и оставьте при комнатной температуре на 3-5 дней. Ежедневно проверяйте капусту и протыкайте её деревянной шпажкой, чтобы выпустить образовавшиеся газы.

Готовая квашенная капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда капуста достигнет желаемого вкуса, перенесите ёмкость в холодильник или другое прохладное место. Квашеная капуста готова к употреблению и может храниться в холодильнике до нескольких недель.

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