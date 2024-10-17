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Квашена цвітна капуста та броколі — джерело вітамінів для вашого імунітету

17 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашена цвітна капуста та броколі — покроковий рецепт заготівлі
Квашена цвітна капуста та броколі. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена цвітна капуста та броколі — це ідеальна вітамінна заготівля на зиму, яка стане корисним доповненням до вашого раціону. Підійде для приготування салатів чи на закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі SauBol.

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Вам знадобиться:

  • цвітна капуста 300 г;
  • броколі 200 г;
  • морква 1 шт.;
  • лимон 1-2 часточки;
  • лавровий лист 2-3 шт.;
  • часник 2-3 зубчики.

Для розсолу:

  • вода 1,5 л;
  • цукор 40 г;
  • сіль 50 г.

Спосіб приготування

Цвітну капусту та броколі розберіть на суцвіття. Моркву очистіть і наріжте кружальцями. Часник очистіть і наріжте тонкими скибочками. На дно банки покладіть часточки лимона, лавровий листок і часник. Потім шарами викладіть суцвіття цвітної капусти та броколі, чергуючи їх із морквою.

квашена цвітна капуста та броколі
Цвітна капуста та броколі. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088

У каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор та сіль, розмішайте до повного розчинення. Залийте овочі гарячим розсолом, щоб вони були повністю покриті. Накрийте банки кришками і залиште кваситися за кімнатної температури на 2-3 дні.

квашена цвітна капуста та броколі на зиму
Приготування ферментованих овочів. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088

Після 2-3 днів приберіть банки в холодильник на 2 тижні для подальшого бродіння.

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цвітна капуста броколі рецепти заготівля на зиму ферментовані овочі

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