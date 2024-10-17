Квашена цвітна капуста та броколі — покроковий рецепт заготівлі

Квашена цвітна капуста та броколі. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088

Квашена цвітна капуста та броколі — це ідеальна вітамінна заготівля на зиму, яка стане корисним доповненням до вашого раціону. Підійде для приготування салатів чи на закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі SauBol.

Читайте також:

Вам знадобиться:

цвітна капуста 300 г;

броколі 200 г;

морква 1 шт.;

лимон 1-2 часточки;

лавровий лист 2-3 шт.;

часник 2-3 зубчики.

Для розсолу:

вода 1,5 л;

цукор 40 г;

сіль 50 г.

Спосіб приготування

Цвітну капусту та броколі розберіть на суцвіття. Моркву очистіть і наріжте кружальцями. Часник очистіть і наріжте тонкими скибочками. На дно банки покладіть часточки лимона, лавровий листок і часник. Потім шарами викладіть суцвіття цвітної капусти та броколі, чергуючи їх із морквою.

Цвітна капуста та броколі. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088

У каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор та сіль, розмішайте до повного розчинення. Залийте овочі гарячим розсолом, щоб вони були повністю покриті. Накрийте банки кришками і залиште кваситися за кімнатної температури на 2-3 дні.

Приготування ферментованих овочів. Фото: Скріншот YouTube @saubol5088

Після 2-3 днів приберіть банки в холодильник на 2 тижні для подальшого бродіння.

Пропонуємо вам добірку найпопулярніших рецептів ферментованих овочів, які корисні для здоров'я

Квашені огірки на зиму або класичний рецепт квашених томатів на зиму — ферментовані помідори, які виходять як бочкові.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт для здоров'я щитовидної залози — ферментована цвітна капуста з куркумою.

Ще ми писали про рецепт квашених ферментованих баклажанів, які можна буде їсти до наступного сезону

Зверніть увагу на швидкий рецепт корисних ферментованих огірків на зиму — вся підготовка займає 5 хвилин.