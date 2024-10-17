Квашена цвітна капуста та броколі — покроковий рецепт заготівлі

Квашена цвітна капуста та броколі — джерело вітамінів для вашого імунітету
Квашена цвітна капуста та броколі — це ідеальна вітамінна заготівля на зиму, яка стане корисним доповненням до вашого раціону. Підійде для приготування салатів чи на закуску.
Рецепт опублікували на YouTube каналі SauBol.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста 300 г;
- броколі 200 г;
- морква 1 шт.;
- лимон 1-2 часточки;
- лавровий лист 2-3 шт.;
- часник 2-3 зубчики.
Для розсолу:
- вода 1,5 л;
- цукор 40 г;
- сіль 50 г.
Спосіб приготування
Цвітну капусту та броколі розберіть на суцвіття. Моркву очистіть і наріжте кружальцями. Часник очистіть і наріжте тонкими скибочками. На дно банки покладіть часточки лимона, лавровий листок і часник. Потім шарами викладіть суцвіття цвітної капусти та броколі, чергуючи їх із морквою.
У каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор та сіль, розмішайте до повного розчинення. Залийте овочі гарячим розсолом, щоб вони були повністю покриті. Накрийте банки кришками і залиште кваситися за кімнатної температури на 2-3 дні.
Після 2-3 днів приберіть банки в холодильник на 2 тижні для подальшого бродіння.
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