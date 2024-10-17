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Квашеная цветная капуста и брокколи — кладезь витаминов для вашего иммунитета

17 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашеная цветная капуста и брокколи — пошаговый рецепт заготовки
Квашеная цветная капуста и брокколи. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашеная цветная капуста и брокколи — это идеальная витаминная заготовка на зиму, которая станет полезным дополнением к вашему рациону. Подойдет для приготовления салатов или на закуску. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале SauBol

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Вам понадобится: 

  • цветная капуста 300 г;
  • брокколи 200 г;
  • морковь 1 шт.;
  • лимон 1-2 дольки;
  • лавровый лист 2-3 шт.;
  • чеснок 2-3 зубчика. 

Для рассола: 

  • вода 1,5 л;
  • сахар 40 г;
  • соль 50 г. 

Способ приготовления 

Цветную капусту и брокколи разберите на соцветия. Морковь очистите и нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. На дно банки положите дольки лимона, лавровый лист и чеснок. Затем слоями выложите соцветия цветной капусты и брокколи, чередуя их с морковью.

квашеная цветная капуста и брокколи
Цветная капуста и брокколи. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар и соль, размешайте до полного растворения. Залейте овощи горячим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Накройте банки крышками и оставьте кваситься при комнатной температуре на 2-3 дня.

квашеная цветная капуста и брокколи на зиму
Приготовление ферментированных овощей. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088

После 2-3 дней уберите банки в холодильник на 2 недели для дальнейшего брожения.

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цветная капуста брокколи рецепты заготовка на зиму ферментированные овощи

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