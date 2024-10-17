Квашеная цветная капуста и брокколи — пошаговый рецепт заготовки

Квашеная цветная капуста и брокколи — кладезь витаминов для вашего иммунитета
Квашеная цветная капуста и брокколи — это идеальная витаминная заготовка на зиму, которая станет полезным дополнением к вашему рациону. Подойдет для приготовления салатов или на закуску.
Рецепт опубликовали на YouTube канале SauBol.
Вам понадобится:
- цветная капуста 300 г;
- брокколи 200 г;
- морковь 1 шт.;
- лимон 1-2 дольки;
- лавровый лист 2-3 шт.;
- чеснок 2-3 зубчика.
Для рассола:
- вода 1,5 л;
- сахар 40 г;
- соль 50 г.
Способ приготовления
Цветную капусту и брокколи разберите на соцветия. Морковь очистите и нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. На дно банки положите дольки лимона, лавровый лист и чеснок. Затем слоями выложите соцветия цветной капусты и брокколи, чередуя их с морковью.
В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар и соль, размешайте до полного растворения. Залейте овощи горячим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Накройте банки крышками и оставьте кваситься при комнатной температуре на 2-3 дня.
После 2-3 дней уберите банки в холодильник на 2 недели для дальнейшего брожения.
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