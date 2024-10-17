Квашеная цветная капуста и брокколи — пошаговый рецепт заготовки

Квашеная цветная капуста и брокколи. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088

Квашеная цветная капуста и брокколи — это идеальная витаминная заготовка на зиму, которая станет полезным дополнением к вашему рациону. Подойдет для приготовления салатов или на закуску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале SauBol.

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Вам понадобится:

цветная капуста 300 г;

брокколи 200 г;

морковь 1 шт.;

лимон 1-2 дольки;

лавровый лист 2-3 шт.;

чеснок 2-3 зубчика.

Для рассола:

вода 1,5 л;

сахар 40 г;

соль 50 г.

Способ приготовления

Цветную капусту и брокколи разберите на соцветия. Морковь очистите и нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. На дно банки положите дольки лимона, лавровый лист и чеснок. Затем слоями выложите соцветия цветной капусты и брокколи, чередуя их с морковью.

Цветная капуста и брокколи. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар и соль, размешайте до полного растворения. Залейте овощи горячим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Накройте банки крышками и оставьте кваситься при комнатной температуре на 2-3 дня.

Приготовление ферментированных овощей. Фото: Скриншот YouTube @saubol5088

После 2-3 дней уберите банки в холодильник на 2 недели для дальнейшего брожения.

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