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Квашені бурі помідори на зиму, які дуже довго зберігаються і не пом'якнуть

27 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені помідори на зиму, які гарно зберігаються — покроковий рецепт
Помідори та спеції. Фото: YouTube @hospodynya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

За цим рецептом можна заквасити помідори, які вже переспіли, але залишилися твердими. Рекомендуємо взяти бурі помідори, саме вони довго зберігатимуться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться (на 3 літрову банку): 

  • помідори;
  • сіль 3 ст.л або 80 г;
  • зелень; 
  • часник; 
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити помідори. Вони повинні бути тверді. 

рецепт квашених помідорів на зиму
Помідори та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

На дно банки кладемо листя винограду, листя кропу, хрін, перець горошком, перець духмяний та часник. 

квашені томати на зиму рецепт
Сіль та помідори. Фото: YouTube @hospodynya

Потім кладемо в банку помідори. На 3 літрову банку кладемо 3 столові ложки солі. Заливаємо холодною водою, закриваємо пластиковими кришками та залишаємо в прохолодному темному місці. 

рецепт смачних помідорів на зиму
Квашені помідори. Фото: YouTube @hospodynya

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