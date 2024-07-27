Квашені помідори на зиму, які гарно зберігаються — покроковий рецепт

Квашені бурі помідори на зиму, які дуже довго зберігаються і не пом'якнуть
За цим рецептом можна заквасити помідори, які вже переспіли, але залишилися твердими. Рекомендуємо взяти бурі помідори, саме вони довго зберігатимуться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться (на 3 літрову банку):
- помідори;
- сіль 3 ст.л або 80 г;
- зелень;
- часник;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори. Вони повинні бути тверді.
На дно банки кладемо листя винограду, листя кропу, хрін, перець горошком, перець духмяний та часник.
Потім кладемо в банку помідори. На 3 літрову банку кладемо 3 столові ложки солі. Заливаємо холодною водою, закриваємо пластиковими кришками та залишаємо в прохолодному темному місці.
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