Квашені помідори на зиму, які гарно зберігаються — покроковий рецепт

Помідори та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

За цим рецептом можна заквасити помідори, які вже переспіли, але залишилися твердими. Рекомендуємо взяти бурі помідори, саме вони довго зберігатимуться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться (на 3 літрову банку):

помідори;

сіль 3 ст.л або 80 г;

зелень;

часник;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори. Вони повинні бути тверді.

Помідори та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

На дно банки кладемо листя винограду, листя кропу, хрін, перець горошком, перець духмяний та часник.

Сіль та помідори. Фото: YouTube @hospodynya

Потім кладемо в банку помідори. На 3 літрову банку кладемо 3 столові ложки солі. Заливаємо холодною водою, закриваємо пластиковими кришками та залишаємо в прохолодному темному місці.

Квашені помідори. Фото: YouTube @hospodynya

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