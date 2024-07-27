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Квашенные бурые помидоры на зиму, которые очень долго хранятся и не становятся мягкими

27 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные помидоры на зиму, которые хорошо хранятся – пошаговый рецепт
Помидоры и специи. Фото: YouTube @hospodynya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

По этому рецепту можно заквасить помидоры, которые уже переспели, но еще остались твердыми. Рекомендуем взять бурые помидоры, именно они будут долго храниться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится (на 3 литровую банку):

  • помидоры;
  • соль 3 ст.л или 80 г;
  • зелень;
  • чеснок;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Они должны быть твердыми.

рецепт квашеных помидоров на зиму
Помидоры и специи. Фото: YouTube @hospodynya

На дно банки кладем листья винограда, листья укропа, хрен, перец горошком, душистый перец и чеснок.

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Соль и помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

Затем кладем в банку помидоры. На 3 литровую банку кладем 3 столовых ложки соли. Заливаем холодной водой, закрываем пластиковыми крышками и оставляем в темном прохладном месте.

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Квашеные помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о проверенном удачном рецепте квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации.

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