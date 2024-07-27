Квашенные помидоры на зиму, которые хорошо хранятся – пошаговый рецепт

Помидоры и специи. Фото: YouTube @hospodynya

По этому рецепту можно заквасить помидоры, которые уже переспели, но еще остались твердыми. Рекомендуем взять бурые помидоры, именно они будут долго храниться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится (на 3 литровую банку):

помидоры;

соль 3 ст.л или 80 г;

зелень;

чеснок;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры. Они должны быть твердыми.

Помидоры и специи. Фото: YouTube @hospodynya

На дно банки кладем листья винограда, листья укропа, хрен, перец горошком, душистый перец и чеснок.

Соль и помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

Затем кладем в банку помидоры. На 3 литровую банку кладем 3 столовых ложки соли. Заливаем холодной водой, закрываем пластиковыми крышками и оставляем в темном прохладном месте.

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

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