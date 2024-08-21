Квашені фаршировані баклажани на зиму — покроковий рецепт

Фаршировані баклажани. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Квашені фаршировані баклажани на зиму — це та сама страва, про яку всі мріють і постійно питають рецепт. Соковиті баклажани, наповнені ароматною начинкою, стають справжньою родзинкою зимового столу. Це чудовий спосіб зберегти смак літа та здивувати гостей оригінальною закускою, яка підкорить кожного своїм неповторним поєднанням смаків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

5-6 кг баклажанів.

Для начинки:

1 великий пучок петрушки;

1 кг моркви;

4 головки часнику.

олія;

2 пучки петрушки;

6 головок часнику.

Для мапинаду на 1 л води:

1.5 ст.л солі;

10 горошин духмяного перецю.

Спосіб приготування

Баклажани потрібно помити та обрізати кінчики. По середині зробити надріз для того, щоб потім покласти туди начинку. Помістити в киплячу воду, варити 5 хвилин.

Баклажани в воді. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для начинки натерти моркву, нарізати петрушку. Моркву обсмажити, зняти з вогню, додати петрушку та натертий часник. Перемішати. Цією начинкою будемо фарширувати баклажани. Але перед тим, як фарширувати баклажани, потрібно поставити їх під прес на 1-2 години.

Приготування начинки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також знадобиться приготувати суміш з великої кількості зелені та тертого часника. Баклажани вкладаємо, робимо шар з зелені та часника, потім знову баклажани.

Фаршировані баклажани. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для маринада на 1 л води додати 1,5 столової ложки солі та 10 горошин духмяного перцю. Заливаємо баклажани гарячим маринадом. Зверху ставимо прес. Залишаємо баклажани при кімнатній температурі на 5 діб. Потім їх потрібно зберігати в прохолодному місці.

Маринад для баклажанів. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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