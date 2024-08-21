Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Квашені фаршировані баклажани на зиму — той самий рецепт про який всі питають arrow

Квашені фаршировані баклажани на зиму — той самий рецепт про який всі питають

21 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені фаршировані баклажани на зиму — покроковий рецепт
Фаршировані баклажани. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашені фаршировані баклажани на зиму — це та сама страва, про яку всі мріють і постійно питають рецепт. Соковиті баклажани, наповнені ароматною начинкою, стають справжньою родзинкою зимового столу. Це чудовий спосіб зберегти смак літа та здивувати гостей оригінальною закускою, яка підкорить кожного своїм неповторним поєднанням смаків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 5-6 кг баклажанів.

Для начинки: 

  • 1 великий пучок петрушки;
  • 1 кг моркви;
  • 4 головки часнику.
  • олія;
  • 2 пучки петрушки;
  • 6 головок часнику.

Для мапинаду на 1 л води:

  • 1.5 ст.л солі;
  • 10 горошин духмяного перецю. 

Спосіб приготування 

Баклажани потрібно помити та обрізати кінчики. По середині зробити надріз для того, щоб потім покласти туди начинку. Помістити в киплячу воду, варити 5 хвилин. 

рецепт квашених баклажанів
Баклажани в воді. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для начинки натерти моркву, нарізати петрушку. Моркву обсмажити, зняти з вогню, додати петрушку та натертий часник. Перемішати. Цією начинкою будемо фарширувати баклажани. Але перед тим, як фарширувати баклажани, потрібно поставити їх під прес на 1-2 години. 

баклажани фаршировані на зиму
Приготування начинки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також знадобиться приготувати суміш з великої кількості зелені та тертого часника. Баклажани вкладаємо, робимо шар з зелені та часника, потім знову баклажани. 

рецепт фаршированих баклажанів на зиму
Фаршировані баклажани. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для маринада на 1 л води додати 1,5 столової ложки солі та 10 горошин духмяного перцю. Заливаємо баклажани гарячим маринадом. Зверху ставимо прес. Залишаємо баклажани при кімнатній температурі на 5 діб. Потім їх потрібно зберігати в прохолодному місці. 

фаршировані квашені помідори на зиму
Маринад для баклажанів. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеально підходить для тих, хто худне.

рецепти лайфхаки баклажан заготівля на зиму овочі на зиму квашені баклажани

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Вкрав самокат Bolt — як суд покарав чоловіка

21:09 Повістка до зарахування у виш — що має робити абітурієнт

21:03 Зеленський у вечірньому зверненні пояснив, яких зусиль докладають для захисту Покровська

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі

20:25 Боррель закликав зняти з України обмеження щодо західної зброї на тлі операції на Курщині

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

20:17 Військовий поділився подробицями початку Курської операції

20:03 Синоптики застерігають про спеку та грози завтра — яким областям готуватися

20:00 Прожитковий мінімум пенсіонерів — коли він анулює відстрочку від мобілізації

19:50 У Києві одну з вулиць перейменують на честь загиблого пілота "Джуса"

19:47 Зеленський розмовляв телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм — про що говорили

21:13 Вкрав самокат Bolt — як суд покарав чоловіка

21:09 Повістка до зарахування у виш — що має робити абітурієнт

21:03 Зеленський у вечірньому зверненні пояснив, яких зусиль докладають для захисту Покровська

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі

20:25 Боррель закликав зняти з України обмеження щодо західної зброї на тлі операції на Курщині

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

20:17 Військовий поділився подробицями початку Курської операції

20:03 Синоптики застерігають про спеку та грози завтра — яким областям готуватися

20:00 Прожитковий мінімум пенсіонерів — коли він анулює відстрочку від мобілізації

19:50 У Києві одну з вулиць перейменують на честь загиблого пілота "Джуса"

19:47 Зеленський розмовляв телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм — про що говорили

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо