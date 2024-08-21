Квашеные фаршированные баклажаны на зиму – пошаговый рецепт

Квашеные фаршированные баклажаны на зиму — тот самый рецепт, о котором все спрашивают
Квашенные фаршированные баклажаны на зиму — это то самое блюдо, о котором все мечтают и постоянно спрашивают рецепт. Сочные баклажаны, наполненные ароматной начинкой, становятся настоящей изюминкой зимнего стола. Это отличный способ сохранить вкус лета и удивить гостей оригинальной закуской, которая покорит каждого своим неповторимым сочетанием вкусов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 5-6 кг баклажанов.
Для начинки:
- 1 большой пучок петрушки;
- 1 кг моркови;
- 4 головки чеснока.
- масло;
- 2 пучка петрушки;
- 6 головок чеснока.
Для мапинада на 1 л воды:
- 1.5 ст.л соли;
- 10 горошин душистого переца.
Способ приготовления
Баклажаны нужно помыть и обрезать кончики. Посередине сделать надрез для того, чтобы потом положить туда начинку. Поместить в кипящую воду, варить 5 минут.
Для начинки натереть морковь, нарезать петрушку. Морковь обжарить, снять с огня, добавить петрушку и натертый чеснок. Перемешать. Этой начинкой будем фаршировать баклажаны. Но перед тем как фаршировать баклажаны, нужно поставить их под пресс на 1-2 часа.
Также понадобится приготовить смесь из большого количества зелени и тертого чеснока. Баклажаны укладываем, делаем слой из зелени и чеснока, затем снова баклажаны.
Для маринада на 1 л воды добавить 1,5 столовой ложки соли и 10 горошин душистого перца. Заливаем баклажаны горячим маринадом. Сверху ставим пресс. Оставляем баклажаны при комнатной температуре на 5 суток. Затем их следует хранить в прохладном месте.
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