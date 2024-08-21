Квашеные фаршированные баклажаны на зиму – пошаговый рецепт

Фаршированные баклажаны. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Квашенные фаршированные баклажаны на зиму — это то самое блюдо, о котором все мечтают и постоянно спрашивают рецепт. Сочные баклажаны, наполненные ароматной начинкой, становятся настоящей изюминкой зимнего стола. Это отличный способ сохранить вкус лета и удивить гостей оригинальной закуской, которая покорит каждого своим неповторимым сочетанием вкусов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

5-6 кг баклажанов.

Для начинки:

1 большой пучок петрушки;

1 кг моркови;

4 головки чеснока.

масло;

2 пучка петрушки;

6 головок чеснока.

Для мапинада на 1 л воды:

1.5 ст.л соли;

10 горошин душистого переца.

Способ приготовления

Баклажаны нужно помыть и обрезать кончики. Посередине сделать надрез для того, чтобы потом положить туда начинку. Поместить в кипящую воду, варить 5 минут.

Баклажаны в воде. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для начинки натереть морковь, нарезать петрушку. Морковь обжарить, снять с огня, добавить петрушку и натертый чеснок. Перемешать. Этой начинкой будем фаршировать баклажаны. Но перед тем как фаршировать баклажаны, нужно поставить их под пресс на 1-2 часа.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Также понадобится приготовить смесь из большого количества зелени и тертого чеснока. Баклажаны укладываем, делаем слой из зелени и чеснока, затем снова баклажаны.

Фаршированные баклажаны. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Для маринада на 1 л воды добавить 1,5 столовой ложки соли и 10 горошин душистого перца. Заливаем баклажаны горячим маринадом. Сверху ставим пресс. Оставляем баклажаны при комнатной температуре на 5 суток. Затем их следует хранить в прохладном месте.

Маринад для баклажанов. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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