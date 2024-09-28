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Квашені ферментовані баклажани, які можна їсти до наступного сезону

28 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені ферментовані баклажани на зиму — покроковий рецепт заготовки
Квашені ферментовані баклажани. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашені баклажани — це ідеальна заготівля на зиму, яка зберігає свій насичений смак і користь до самого наступного сезону. Простий рецепт ферментації дозволить вам насолоджуватися улюбленими баклажанами протягом усіх холодних місяців. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва

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Вам знадобиться: 

  • часник 1-2 зубчики;
  • перець чілі 1 стрючок;
  • перець духмяний 4 -5 шт;
  • суміш перців 1 ч. ложка;
  • лавровий лист 1 шт;
  • гвоздика 1 шт;
  • цибуля, зелень та олія для подачі. 

Спосіб приготування 

У баклажанів потрібно відрізати хвостики. У воду кладемо 10 г або 0,5 ст. ложки солі на 1 л води. Коли вода закипіла, кладемо баклажани. Варитися вони будуть від 10 хвилин. Коли баклажани трохи охолонуть потрібно розрізати їх навпіл, але не до кінця.

квашені баклажани на зиму
Баклажани у воді. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Потім баклажани потрібно покласти на тарілку під нахилом, щоб стикав сік та накрити чимость тяжким. Залишити під гнітом на 8 годин або на ніч. 

рецепт квашених баклажанів на зиму
Баклажани під гнітом. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

У баклажани покласти нарізаний часник, лавровий лист та перець чилі, суміш перців за смаком. 

 

простий рецепт квашених баклажанів на зиму
Баклажани та начинка. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Далі приготувати розсіл, для цього у воду додати 20 г або 1 ст. ложки солі на 1 л води. Скласти баклажани в контейнер та залити маринадом. 

корисний рецепт квашених баклажанів на зиму
Баклажани в росзолі. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрити тарілкою та залишити на три дні при кімнатній температурі. Далі потрібно зберішати в прохолодному місці або в холодильнику. 

смачний рецепт квашених баклажанів на зиму
Квашений баклажан. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів з цибулею — смачніше ви ще не куштували. 

Також радимо приготувати сезонний баклажановий салат з грузинськими нотами — овочева страва з куркою. 

Ще ми розповідали про рецепт намазки з баклажанів на смак, як гриби — ідеальна закуска. 

Ще радимо звернути увагу на дуже смачні баклажани в фарші — новий оригінальний рецепт або паста з баклажанами — рецепт, який варто спробувати, поки вони ще є на полицях магазинів. 

Також вам може знадобитися інформація, у чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили. 

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