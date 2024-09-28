Квашені ферментовані баклажани на зиму — покроковий рецепт заготовки

Квашені ферментовані баклажани. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Квашені баклажани — це ідеальна заготівля на зиму, яка зберігає свій насичений смак і користь до самого наступного сезону. Простий рецепт ферментації дозволить вам насолоджуватися улюбленими баклажанами протягом усіх холодних місяців.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

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Вам знадобиться:

часник 1-2 зубчики;

перець чілі 1 стрючок;

перець духмяний 4 -5 шт;

суміш перців 1 ч. ложка;

лавровий лист 1 шт;

гвоздика 1 шт;

цибуля, зелень та олія для подачі.

Спосіб приготування

У баклажанів потрібно відрізати хвостики. У воду кладемо 10 г або 0,5 ст. ложки солі на 1 л води. Коли вода закипіла, кладемо баклажани. Варитися вони будуть від 10 хвилин. Коли баклажани трохи охолонуть потрібно розрізати їх навпіл, але не до кінця.

Баклажани у воді. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Потім баклажани потрібно покласти на тарілку під нахилом, щоб стикав сік та накрити чимость тяжким. Залишити під гнітом на 8 годин або на ніч.

Баклажани під гнітом. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

У баклажани покласти нарізаний часник, лавровий лист та перець чилі, суміш перців за смаком.

Баклажани та начинка. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Далі приготувати розсіл, для цього у воду додати 20 г або 1 ст. ложки солі на 1 л води. Скласти баклажани в контейнер та залити маринадом.

Баклажани в росзолі. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрити тарілкою та залишити на три дні при кімнатній температурі. Далі потрібно зберішати в прохолодному місці або в холодильнику.

Квашений баклажан. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

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