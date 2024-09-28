Квашені ферментовані баклажани на зиму — покроковий рецепт заготовки

Квашені ферментовані баклажани, які можна їсти до наступного сезону
Квашені баклажани — це ідеальна заготівля на зиму, яка зберігає свій насичений смак і користь до самого наступного сезону. Простий рецепт ферментації дозволить вам насолоджуватися улюбленими баклажанами протягом усіх холодних місяців.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.
Вам знадобиться:
- часник 1-2 зубчики;
- перець чілі 1 стрючок;
- перець духмяний 4 -5 шт;
- суміш перців 1 ч. ложка;
- лавровий лист 1 шт;
- гвоздика 1 шт;
- цибуля, зелень та олія для подачі.
Спосіб приготування
У баклажанів потрібно відрізати хвостики. У воду кладемо 10 г або 0,5 ст. ложки солі на 1 л води. Коли вода закипіла, кладемо баклажани. Варитися вони будуть від 10 хвилин. Коли баклажани трохи охолонуть потрібно розрізати їх навпіл, але не до кінця.
Потім баклажани потрібно покласти на тарілку під нахилом, щоб стикав сік та накрити чимость тяжким. Залишити під гнітом на 8 годин або на ніч.
У баклажани покласти нарізаний часник, лавровий лист та перець чилі, суміш перців за смаком.
Далі приготувати розсіл, для цього у воду додати 20 г або 1 ст. ложки солі на 1 л води. Скласти баклажани в контейнер та залити маринадом.
Прикрити тарілкою та залишити на три дні при кімнатній температурі. Далі потрібно зберішати в прохолодному місці або в холодильнику.
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