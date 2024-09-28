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Квашенные ферментированные баклажаны, которые можно есть до следующего сезона

28 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные ферментированные баклажаны на зиму — пошаговый рецепт заготовки
Квашеные ферментированные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашенные баклажаны — это идеальная заготовка на зиму, которая сохраняет свой насыщенный вкус и пользу до самого следующего сезона. Простой рецепт ферментации позволит вам наслаждаться любимыми баклажанами в течение всех холодных месяцев. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

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Вам понадобится:

  • чеснок 1-2 зубчика;
  • перец чили 1 стручок;
  • перец душистый 4 -5 шт;
  • смесь перцев 1 ч. ложка;
  • лавровый лист 1 шт;
  • гвоздика 1 шт;
  • лук, зелень и подающее масло.

Способ приготовления

У баклажанов нужно отрезать хвостики. В воду кладем 10 г или 0,5 ст. ложки соли в 1 л воды. Когда вода закипела, кладем баклажаны. Вариться они будут от 10 минут. Когда баклажаны немного остынут, нужно разрезать их пополам, но не до конца.

квашеные баклажаны на зиму
Баклажаны в воде. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Затем баклажаны нужно положить на тарелку под наклоном, чтобы сталкивал сок и накрыть тяжесть. Оставить под гнетом на 8 часов или на ночь.

рецепт квашеных баклажанов на зиму
Баклажаны под гнетом. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

В баклажаны положить нарезанный чеснок, лавровый лист и перец чили, смесь перцев по вкусу.

простой рецепт квашеных баклажанов на зиму
Баклажаны и начинка. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Далее приготовить рассол, для этого в воду добавить 20 г или 1 ст. ложки соли в 1 л воды. Сложить баклажаны в контейнер и залить маринадом.

полезный рецепт квашеных баклажанов на зиму
Баклажаны в расзоле. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Закрыть тарелкой и оставить на три дня при комнатной температуре. Далее нужно хранить в прохладном месте или в холодильнике.

вкусный рецепт квашеных баклажанов на зиму
Квашеный баклажан. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов с луком — вкуснее вы еще не пробовали.

Также советуем приготовить сезонный баклажанный салат с грузинскими нотами — овощное блюдо с курицей.

Еще мы рассказывали о рецепте намазки из баклажанов по вкусу, как грибы — идеальная закуска.

Еще советуем обратить внимание на вкуснейшие баклажаны в фарше — новый оригинальный рецепт или паста с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать, пока они еще есть на полках магазинов.

Также может потребоваться информация, в чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили.

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