Квашенные ферментированные баклажаны на зиму — пошаговый рецепт заготовки

Квашенные ферментированные баклажаны, которые можно есть до следующего сезона
Квашенные баклажаны — это идеальная заготовка на зиму, которая сохраняет свой насыщенный вкус и пользу до самого следующего сезона. Простой рецепт ферментации позволит вам наслаждаться любимыми баклажанами в течение всех холодных месяцев.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.
Вам понадобится:
- чеснок 1-2 зубчика;
- перец чили 1 стручок;
- перец душистый 4 -5 шт;
- смесь перцев 1 ч. ложка;
- лавровый лист 1 шт;
- гвоздика 1 шт;
- лук, зелень и подающее масло.
Способ приготовления
У баклажанов нужно отрезать хвостики. В воду кладем 10 г или 0,5 ст. ложки соли в 1 л воды. Когда вода закипела, кладем баклажаны. Вариться они будут от 10 минут. Когда баклажаны немного остынут, нужно разрезать их пополам, но не до конца.
Затем баклажаны нужно положить на тарелку под наклоном, чтобы сталкивал сок и накрыть тяжесть. Оставить под гнетом на 8 часов или на ночь.
В баклажаны положить нарезанный чеснок, лавровый лист и перец чили, смесь перцев по вкусу.
Далее приготовить рассол, для этого в воду добавить 20 г или 1 ст. ложки соли в 1 л воды. Сложить баклажаны в контейнер и залить маринадом.
Закрыть тарелкой и оставить на три дня при комнатной температуре. Далее нужно хранить в прохладном месте или в холодильнике.
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