Квашенные ферментированные баклажаны на зиму — пошаговый рецепт заготовки

Квашеные ферментированные баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Квашенные баклажаны — это идеальная заготовка на зиму, которая сохраняет свой насыщенный вкус и пользу до самого следующего сезона. Простой рецепт ферментации позволит вам наслаждаться любимыми баклажанами в течение всех холодных месяцев.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

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Вам понадобится:

чеснок 1-2 зубчика;

перец чили 1 стручок;

перец душистый 4 -5 шт;

смесь перцев 1 ч. ложка;

лавровый лист 1 шт;

гвоздика 1 шт;

лук, зелень и подающее масло.

Способ приготовления

У баклажанов нужно отрезать хвостики. В воду кладем 10 г или 0,5 ст. ложки соли в 1 л воды. Когда вода закипела, кладем баклажаны. Вариться они будут от 10 минут. Когда баклажаны немного остынут, нужно разрезать их пополам, но не до конца.

Баклажаны в воде. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Затем баклажаны нужно положить на тарелку под наклоном, чтобы сталкивал сок и накрыть тяжесть. Оставить под гнетом на 8 часов или на ночь.

Баклажаны под гнетом. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

В баклажаны положить нарезанный чеснок, лавровый лист и перец чили, смесь перцев по вкусу.

Баклажаны и начинка. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Далее приготовить рассол, для этого в воду добавить 20 г или 1 ст. ложки соли в 1 л воды. Сложить баклажаны в контейнер и залить маринадом.

Баклажаны в расзоле. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Закрыть тарелкой и оставить на три дня при комнатной температуре. Далее нужно хранить в прохладном месте или в холодильнике.

Квашеный баклажан. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

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