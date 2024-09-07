Квашені огірки з борошном на зиму — бабусин рецепт заготівлі

Квашені огірки. Фото: Скріншот YouTube @poradnuk

Приготуйте квашені ферментовані огірки з борошном за старовинним бабусиним рецептом, який перевірений часом! Ця незвичайна технологія надасть огіркам особливого смаку та зробить їх ідеальною хрусткою закускою для зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Порадник.

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Вам знадобиться (на трилітрову банку):

огірки;

парасолька кропу;

сіль 3 ст. л;

часник;

хрін 1 лист;

борошно 3 ст. л;

вода.

Спосіб приготування

На помитих огірках обрізаємо кінчики. У трилітрову банку кладемо суцвіття кропу, листок хрону, часник.

Помиті огірки. Фото: Скріншот YouTube @poradnuk

Щільно викладаємо огірки. До солі додаємо борошно. Заливаємо водою і добре перемішуємо.

Приготування маринаду. Фото: Скріншот YouTube @poradnuk

Готову масу виливаємо у банку. Доливаємо до верху холодною водою. Порада: протягом наступних трьох днів частенько збовтувати.

Огірки в банці. Фото: Скріншот YouTube @poradnuk

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