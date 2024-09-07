Квашені огірки з борошном на зиму — бабусин рецепт заготівлі

Квашені ферментовані огірки з борошном на зиму за бабусиним рецептом
Приготуйте квашені ферментовані огірки з борошном за старовинним бабусиним рецептом, який перевірений часом! Ця незвичайна технологія надасть огіркам особливого смаку та зробить їх ідеальною хрусткою закускою для зимового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Порадник.
Вам знадобиться (на трилітрову банку):
- огірки;
- парасолька кропу;
- сіль 3 ст. л;
- часник;
- хрін 1 лист;
- борошно 3 ст. л;
- вода.
Спосіб приготування
На помитих огірках обрізаємо кінчики. У трилітрову банку кладемо суцвіття кропу, листок хрону, часник.
Щільно викладаємо огірки. До солі додаємо борошно. Заливаємо водою і добре перемішуємо.
Готову масу виливаємо у банку. Доливаємо до верху холодною водою. Порада: протягом наступних трьох днів частенько збовтувати.
Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак як аджика — всі чоловіки оцінять.
Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в родині.
Читайте Новини.LIVE!